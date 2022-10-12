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    09:52, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Решить вопрос с выплатами педагогам в регионах поручил глава Минпросвещения

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учителям, работающим в проблемных регионах по спецпрограмме, положена доплата в размере 250% от должностного оклада в полном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

    ​Министр просвещения Асхат Аймагамбетов провел встречу в режиме онлайн с педагогами, которые в рамках специальной программы работают в четырех регионах страны: Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской областях. В этих регионах есть нехватка учителей и низкое качество образования. Пройдя конкурс туда отправились педагоги из других областей с начала учебного года.

    Глава Минпросвещения поинтересовался, как местные исполнительные органы встретили педагогов, как они адаптировались на новом месте, каковы условия их труда и проживания, как производится оплата труда, какие проблемы имеются на сегодняшний день. Министр поручил взять на контроль вопросы создания комфортных условий, помощи в решении бытовых вопросов, единого подхода к выплате заработной платы.

    Учителя задали министру интересующие вопросы. Ответив на них, Асхат Аймагамбетов поручил руководителям структурных подразделений быть на постоянной связи с педагогами и оперативно решать все возникающие вопросы.

    Одним из вопросов, на который обратил внимание министр - предоставление полного пакета мер поддержки педагогов, а именно - предоставление доплаты в размере 250% от должностного оклада в полном размере в соответствии с фактической педагогической нагрузкой. Данная сумма включает повышенную заработную плату, возмещение оплаты за аренду жилья и коммунальные услуги. Представителям местных исполнительных органов и структурных подразделений поручено взять этот вопрос на особый контроль и своевременно осуществлять все необходимые выплаты.

    Ранее Минпросвещения разработало специальную программу по привлечению лучших педагогов страны в четыре региона. Это мера поможет улучшить качество образования и восполнить нехватку учителей в вышеперечисленных областях.


    Теги:
    Регионы Казахстана Минпросвещения РК Асхат Аймагамбетов Образование Педагоги Главная
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