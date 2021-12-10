Решить вопрос с водоснабжением в селах за четыре года пообещал аким СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обеспеченность сельских жителей водой в СКО увеличится с 83,5% до 100% в ближайшие четыре года. С таким обещанием выступил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из насущных проблем для региона - водоснабжение. В 2021 году финансирование этой сферы увеличено в 1,8 раза: до 11,4 млрд тг. Качество питьевой воды улучшено в 49 населённых пунктах», - сказал Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК.

По его словам, за год в селах протянуты 159 км сетей, три тысячи семей подключились к центральному водоснабжению.

«Запустили вторую очередь Пресновского группового водопровода с подключением 18 сел, где проживают 11 тысяч человек. В ближайшие четыре года проблема с водой будет решена в 78 селах. Обеспеченность сельских жителей водой увеличится с 83,5% до 100%», - заключил аким.

Ранее глава региона доложил о проводимой в сфере строительства работе. «В сфере строительства 2021 год отмечен для СКО периодом бурного роста. В регионе возводятся 53 многоэтажных дома, из них 23 - частными застройщиками. Будет сдано 3,5 тысячи квартир. Новое жилье получат 12 тысяч североказахстанцев. В этом году будет введено 340 тысяч кв.м жилья. В планах на следующий год построить до 400 тыс. кв.м», - сказал Кумар Аксакалов.

Кроме того, К. Аксакалов объяснил недавнее резкое повышение цен на продукты. «Цены на продукты питания поднялись не только в СКО, они поднялись в целом по стране и в мире. По оценкам некоторых аналитиков, работающих в этой сфере, на 30% в мире выросли цены на продукты. Этот результат пандемии и засухи, которая была аномальной в этом году. Давно такого не было и в СКО, и по Казахстану. Чтобы стабилизировать цены, созданы стабилизационные фонды. По поручению Главы государства, мы выделили 1,9 млрд тенге, закупив порядка 10 тысяч тонн различных продуктов», - сказал Кумар Аксакалов.