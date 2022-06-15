15 Июня 2022 14:14

Решить вопрос с бродячими собаками требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Сергей Симонов обратился с депутатским запросом к Премьер-Министру страны касательно регулирования механизма отлова бродячих собак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три с половиной месяца, со дня вступления в силу Закона «Об ответственном обращении с животными», погибло и серьезно пострадало несколько детей. Последний случай произошел 9 июня в городе Актобе, нашли тело ребенка 12 лет, скончавшегося от укусов собак. Во время выезда депутатов в регионы, от населения и местных властей, поступали жалобы, касательно проблем с дикими собаками, об отсутствии механизма реализации принятого закона. Тревогу депутаты начали бить уже в феврале месяце, до вступления в силу закона. Все понимали, что при отсутствии механизма и финансирования, проблемы не заставят себя ждать», - сказал Сергей Симонов на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что незамедлительно был направлен запрос в Министерство экологии. На Правительственном часе, к сожалению, уже после первой жертвы был задан этот же вопрос министру сельского хозяйства, который предлагал передать в конкурентную среду функции отлова собак из-за требований нового закона.

«Не получив удовлетворительного ответа по решению проблемы, коллегами был озвучен депутатский запрос в Ваш адрес. Профильное Министерство снова «отписалось», сославшись на отсутствие финансирования в регионах и инфраструктуры, и что до сих пор проходят процедуру согласования нормативно-правовые акты, необходимые для реализации закона МИО (местных исполнительных органов). Пока в регионах отсутствует реализация мероприятий по вакцинации и стерилизации бродячих животных, их размещение и кормление в питомнике, на период поиска хозяина, стаи бродячих собак продолжают ходить по населенным пунктам, угрожая жизни и здоровью граждан», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что ситуация, когда действовавший механизм отменили, а новый так и не заработал, в правоприменительной практике встречается повсеместно и довольно часто.

«Но в данном случае речь идет о жизнях наших граждан, о детях. Согласно статье 15 Конституции Республики Казахстан: «Каждый имеет право на жизнь» и «Никто не вправе произвольно лишать человека жизни», - заключил мажилисмен.

Исходя из изложенного, С. Симонов озвучил следующее:

- ускорить завершение принятия всех НПА для исполнения закона;

- разработать мероприятия по исполнению требований, прописанных в законе и взять на жесткий контроль исполнение;

- за счет резерва Правительства, на время переходного периода, выделить средства МИО для устранения возникшей ситуации;

- разобраться в причинах такого халатного исполнения своих обязанностей ответственных лиц в реализации принятого закона с привлечением к ответственности.