Решить вопрос пребывания казахстанцев в России предложила Дарига Назарбаева

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева обсудила состояние и перспективы казахстанско-российских отношений сегодня в ходе встречи со спикером Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Как Вы знаете, очень большое значение в двусторонних отношениях имеет режим пребывания граждан на территории обеих стран. В данном случае с 2014 года у нас отсутствует паритет в вопросе пребывания граждан Казахстана в России и российских граждан в Казахстане», - сказала спикер Сената.

«По визовому режиму граждане Казахстана могут находиться в России 90 дней. Потом они должны выехать и снова они могут въехать только через следующие 90 дней. Граждане России, въезжая на территорию Казахстана, могут находиться 90 дней, выехать из страны и в тот же день снова заехать и пребывать там следующие 90 дней», - сообщила Д.Назарбаева.

«Этот вопрос, который не решается, он имеет свою историю, еще с июня 2012 года. На сегодня он находится на рассмотрении российской стороны. Решение этого вопроса значительно бы облегчило жизнь нашим гражданам. Сегодня благодаря интеграционным процессам наблюдается все более интенсивный поток граждан, которые по разным поводам и причинам прибывают в Россию», - сказала Д.Назарбаева.