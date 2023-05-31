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Решить вопрос по трудоустройству казахстанцев в Южной Корее попросил Мурат Нуртлеу

Автор:  
Анеля Касымова
31 Мая 2023, 17:32
Решить вопрос по трудоустройству казахстанцев в Южной Корее попросил Мурат Нуртлеу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана и Республики Корея. Заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу поднял вопрос обеспечения легального трудоустройства граждан Казахстана в Южной Корее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая важность связей между народами, мы с министром Пак Чжином обсудили вопросы обеспечения трудовых и миграционных прав граждан двух стран. Я обратил внимание на то, что для нашей страны очень важно обеспечение легального трудоустройства граждан Казахстана в Корее, в особенности включение Казахстана в «Систему разрешений на работу» Кореи», - сказал он во время выхода к прессе после встречи.

Ранее сообщалось, что нелегальная трудовая миграция граждан Казахстана в Южную Корею стала одним из самых актуальных вопросов повестки дня между двумя странами. В Республике Корея проблема нелегальных иностранных мигрантов очень серьезная. Правительство Кореи предложило Казахстану осуществлять трудовую миграцию в соответствии с «Системой разрешений на работу» (Employment Permit System – EPS).

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К примеру, 24 марта в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из Ташкента, отказали во въезде в Южную Корею. До ожидания депортации их поместили в специальное помещение, из которого они в ночное время суток совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Один гражданин Казахстана задержан 26 марта, второй явился с повинной 29 марта. В апреле уголовное дело передали в суд.
Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Корея   Общество   Трудоустройство  
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