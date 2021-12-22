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Решить проблему с ростом цен на продукты в РК требуют депутаты

22 Декабря 2021 13:19
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Решить проблему с ростом цен на продукты в РК требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Галым Амреев выступил с депутатским запросом касательно роста цен на продукты в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Депутатским корпусом неоднократно поднимался вопрос повышения цен на продовольственные товары, 6 октября текущего года нами был озвучен депутатский запрос. Однако полученный ответ на запрос нас не удовлетворил и из года в год ситуация с ценами на социально значимые продукты повторяется. А ведь ситуация с ценами повторяется в одно и то же время и эту проблему можно решать. В этой связи единственным выходом, как нам видится, является системная работа по прогнозированию цен на сельскохозяйственную продукцию как внутри страны, так и за рубежом. Нам нужен прогноз цен как минимум на полгода-год, только тогда мы сможем сдерживать цены на социально значимые продовольственные товары», - сказал Галым Амреев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, на запрос депутатов дан ответ, что ни одно ведомство не занимается прогнозированием цен, в структурах Министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции, агентств по стратегическому планированию и реформам, по защите и развитию конкуренции, нет действующей системы анализа и прогнозирования цен на продукты питания.

«Сегодня необходимая инфраструктура имеется, решается вопрос финансирования, из года в год мы увеличиваем капитализацию стабилизационных фондов. Однако нет единого центра управления и прогнозирования, нет конкретного плана работы, идет борьба с последствиями после каждого скачка цен, нет ответственности за провалы в работе по сдерживанию цен, то есть некому давать четкие сигналы, когда и что покупать, и как решать проблемы. Необходимо создать централизованный прогнозно-аналитический центр АПК с филиалами в регионах. Создание такого центра обеспечит качественный переход от управления АПК в режиме «пожарной команды» к управлению на основе планирования и прогнозирования рисков», - отметил мажилисмен.

Он подчеркнул, что данный центр должен быть создан в целях интеграции всех государственных информационных ресурсов об агропромышленном комплексе страны, создания единой автоматизированной системы сбора и анализа данных о состоянии отраслей и инфраструктуры сельского хозяйства, прогнозирования развития агропродовольственных рынков. Центр должен формировать актуальные отчетные материалы о состоянии отраслей сельского хозяйства, территорий и рынков, проводить интерактивные совещания в режиме онлайн.

«Учитывая вышеизложенное, просим рассмотреть возможность создания прогнозно-аналитического центра АПК и определить один государственный орган, ответственный за создание центра и цены на социально значимые продукты питания», - заключил депутат.

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#Мажилис   #Экономика   #Цены и тарифы  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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