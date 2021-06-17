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    18:10, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Решить проблему с оборудованием для стрелков-олимпийцев пообещали в министерстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта РК пообещали в ближайшее время решить проблему с закупом оборудования для стрелков из лука на Олимпиаду в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в СЦК предствителям Минкультуры был задан вопрос касательно отсутствия у мужской сборной РК по стрельбе из лука зрительного оптического монокля и телескопической трубы.

    «Мы об этой проблеме узнали из прессы, как только к нам обратились, мы соответствующие мероприятия и решения вынесли, и в ближайшее время все это оборудование будет закуплено», - заверил вице-министр Ерлан Кожагапанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Он также добавил, что на отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Токио такой проблемы не было.

    «Лицензии нашими доблестными спортсменами завоеваны, значит на том этапе никаких проблем с данным оборудованием не было. Видимо, какие-то проблемы есть в федерации. Но мы, со стороны нашего министерства, по поручению министра совместно с национальным комитетом эту проблему решаем, и в ближайшее время это оборудование будет закуплено», - пообещал Ерлан Кожагапанов.



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