Решить проблему с оборудованием для стрелков-олимпийцев пообещали в министерстве
На брифинге в СЦК предствителям Минкультуры был задан вопрос касательно отсутствия у мужской сборной РК по стрельбе из лука зрительного оптического монокля и телескопической трубы.
«Мы об этой проблеме узнали из прессы, как только к нам обратились, мы соответствующие мероприятия и решения вынесли, и в ближайшее время все это оборудование будет закуплено», - заверил вице-министр Ерлан Кожагапанов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Он также добавил, что на отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Токио такой проблемы не было.
«Лицензии нашими доблестными спортсменами завоеваны, значит на том этапе никаких проблем с данным оборудованием не было. Видимо, какие-то проблемы есть в федерации. Но мы, со стороны нашего министерства, по поручению министра совместно с национальным комитетом эту проблему решаем, и в ближайшее время это оборудование будет закуплено», - пообещал Ерлан Кожагапанов.