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Решить миграционные проблемы призвала сенатор Нукетаева

17 Февраля 2022 14:19
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Решить миграционные проблемы призвала сенатор Нукетаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Динар Нукетаева заявила о необходимости урегулировать ряд вопросов, касающихся внутренней миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Согласно информации Международной организации по миграции, внутренней миграцией в Казахстане ежегодно охвачены более 1 миллиона человек. Основным вектором внутренней миграции остается переезд людей в города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В 1992 году доля этих трех городов в общей численности населения страны составляла 11,1%, а в 2021 году возросла до 22,6% (в два раза). Такая динамика уже привела к перенаселенности крупных городов и регионов, дисбалансу миграционных процессов за счет уменьшения сельского населения, к увеличению социальной напряженности в обществе, росту безработицы, ухудшению жилищного вопроса, нехватки общеобразовательных и медицинских учреждении и т.д.», - сказала Динар Нукетаева, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Сената.

Депутат подчеркнула, что вопросы внутренней миграции и переселения населения из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы не были достаточно изучены через призму ценностей, мотивов, ментальных и культурных особенностей мигрантов. По ее словам, негативное влияние миграции на ищущих работу людей приводит к разрушению их семей, так за последние три года количество разводов увеличивается и достигло 45%, из них основная причина связана с безработицей и отсутствием доходов соответственно с миграционными процессами. Для решения имеющихся вызовов и рисков сенатор озвучила ряд предложений.

«Предлагаю пересмотреть внутренную миграционную политику в соответствии с процессами урбанизации, спросом на рынке труда и во взаимодействии с региональными приоритетами, с учетом прогрессивного мирового опыта. Важно поставить на особый контроль вопросы неучтенной внутренней миграции, а также совершенствовать прогноз и регулирование потоков внутренней миграции во взаимосвязи с модернизацией социально-экономического развития страны с акцентом на сельские территории», - заключила Д. Нукетаева.


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#мигранты   #Сила в единстве  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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