14:32, 21 Июнь 2024 | GMT +6
Решит ли проблему с засухой наполняемость водохранилищ в Казахстане, ответил глава Минводы
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил, что сегодня на водохранилищах Казахстана достаточно воды для орошения поливных земель, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Решит ли проблему с засухой наполняемость водохранилищ в Казахстане? Так как Казгидромет передает, что в ближайшие 10-15 дней ожидается засуха в Кызылорде, — спросила журналист в кулуарах Мажилиса.
Глава Минводы ответил, что ведомство обеспечивает воду только на поливные земли.
— На сегодня в водохранилищах Казахстана и соседних республик достаточно воды для орошения поливных земель. Но есть ещё и неполивные земли, для которых нет технических возможностей поливать. Там все зависит от погоды, — сказал Нуржан Нуржигитов.