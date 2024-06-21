Решит ли проблему с засухой наполняемость водохранилищ в Казахстане, ответил глава Минводы

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил, что сегодня на водохранилищах Казахстана достаточно воды для орошения поливных земель, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Решит ли проблему с засухой наполняемость водохранилищ в Казахстане? Так как Казгидромет передает, что в ближайшие 10-15 дней ожидается засуха в Кызылорде, — спросила журналист в кулуарах Мажилиса.

Глава Минводы ответил, что ведомство обеспечивает воду только на поливные земли.