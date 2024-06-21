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    14:32, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Решит ли проблему с засухой наполняемость водохранилищ в Казахстане, ответил глава Минводы

    Фантастические виды Бухтарминского водохранилища опубликовало Минводы РК
    Фото: кадр из видео Минводы РК

    Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил, что сегодня на водохранилищах Казахстана достаточно воды для орошения поливных земель, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Решит ли проблему с засухой наполняемость водохранилищ в Казахстане? Так как Казгидромет передает, что в ближайшие 10-15 дней ожидается засуха в Кызылорде, — спросила журналист в кулуарах Мажилиса.

    Глава Минводы ответил, что ведомство обеспечивает воду только на поливные земли.

    — На сегодня в водохранилищах Казахстана и соседних республик достаточно воды для орошения поливных земель. Но есть ещё и неполивные земли, для которых нет технических возможностей поливать. Там все зависит от погоды, — сказал Нуржан Нуржигитов. 

     

    Теги:
    Погода Минводы и ирригации РК Аграрии Видео Водохранилище Засуха
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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