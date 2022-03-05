Решить фундаментальные проблемы для дальнейшего развития страны призвал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Историк Жаксылык Сабитов прокомментировал вопрос ребрендинга и трансформации партии власти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отказ от названия - это правильно. Такой ребрендинг был необходим, поскольку власть с народом должна находить точки соприкосновения», - сказал Жаксылык Сабитов в беседе с корреспондентом Казинформа.

Эксперт также отметил, какие фундаментальные проблемы необходимо решать в первую очередь для дальнейшего развития Казахстана.

«Когда мы говорим от том, что далее мы должны делать - сам Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил два главных показателя, я бы добавил еще третий показатель. Первое – это соотношение бюджета к ВВП, второе – это структура национального богатства и третье – это, как мне кажется, уровень объема безналичного расчета в стране», - отметил Жаксылык Сабитов.

Ученый считает, что по этим показателям мы должны чисто экономически стать Европой.

«С одной стороны уровень соотношения бюджета к ВВП у нас должен стать как на уровне хотя бы Америки. У нас 20 %, в США – 35%, в Европе – 50%. Нам хотя бы до 35 - 40% довести. Потому что у нас действительно страна, где очень богатые люди не платили большие налоги. То есть, у нас очень и очень легкая страна для богатых людей. Второе – структура национального богатства, а уровень зарплаты у нас в полтора раза был ниже, чем в России, а уровень доходов очень высокий. То есть, это тоже говорит о социальной несправедливости этой системы. Эту системы надо сделать социально справедливой. Ну и третий момент, я не знаю как сейчас дело обстоит, но лет пять назад Кайрат Келимбетов заявлял, что у нас 97% расчетов идет наличным путем, а 3% безналом, в той же самой Норвегии наоборот 3% наличными, а 97 % безналом. То есть, мы должны стремиться к такой практике. Это позволит сделать нашу систему прозрачной для мира и позволит победить теневую экономику, которая у нас составляет от 20 до 40% . Вот эти три главные вопроса надо решать», - подчеркнул Жаксылык Сабитов.