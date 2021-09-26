РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:16, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Решилась многолетняя проблема жителей одной из улиц Караганды

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дома жителей улицы Бобруйской в Караганде начали подключать к центральному отоплению. Долгие годы люди отапливали свои квартиры в основном буржуйками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект поддержан акиматом Карагандинской области и профинансирован по госпрограммам «Нұрлы жер» и «Модернизация ЖКХ».

    «Наши дома при содействии акимата области стали подключать к центральному отоплению. Теперь у нас будет не только тепло, но и горячая вода. Благодаря поддержке государства оплата за внутриквартирную разводку будет в рассрочку. В основном у нас проживают пенсионеры, и внушительная сумма им не по карману. Для нас это огромная помощь», – отметил житель улицы Бобруйской Бейбит Жумабеков.

    «Всего подключаем пять домов – 102 квартиры. Параллельно ведёт работы и «Теплотранзит». Организация прокладывает внутриквартальные сети – каждый дом подводит к центральной магистрали», – рассказал директор Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области Данияр Дуйсенбаев.

    Подрядные организации уже приступили к монтажу внутриквартирных и домовых инженерных коммуникаций.

    «К каждой квартире мы подводим тепло и горячую воду. Трубы квартирной разводки пластиковые, армированные стекловолокном. Радиаторы используем биметаллические. Они качественные. Также делаем подвальную разводку. Устанавливаем и автоматизированный тепловой пункт», – сказал руководитель подрядной организации ТОО «СпецСтройГрупп» Руслан Ахимбеков.

    Отметим, дома на Бобруйской были построены ещё в 70-х годах автокомбинатом. Раньше их отапливала котельная. После закрытия предприятия кочегарку продали. И с конца 90-х люди обогревались кто как мог.




    Теги:
    Отопительный сезон Карагандинская область ЖКХ
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!