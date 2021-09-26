Решилась многолетняя проблема жителей одной из улиц Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дома жителей улицы Бобруйской в Караганде начали подключать к центральному отоплению. Долгие годы люди отапливали свои квартиры в основном буржуйками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект поддержан акиматом Карагандинской области и профинансирован по госпрограммам «Нұрлы жер» и «Модернизация ЖКХ».

«Наши дома при содействии акимата области стали подключать к центральному отоплению. Теперь у нас будет не только тепло, но и горячая вода. Благодаря поддержке государства оплата за внутриквартирную разводку будет в рассрочку. В основном у нас проживают пенсионеры, и внушительная сумма им не по карману. Для нас это огромная помощь», – отметил житель улицы Бобруйской Бейбит Жумабеков.

«Всего подключаем пять домов – 102 квартиры. Параллельно ведёт работы и «Теплотранзит». Организация прокладывает внутриквартальные сети – каждый дом подводит к центральной магистрали», – рассказал директор Центра модернизации жилищного фонда Карагандинской области Данияр Дуйсенбаев.

Подрядные организации уже приступили к монтажу внутриквартирных и домовых инженерных коммуникаций.

«К каждой квартире мы подводим тепло и горячую воду. Трубы квартирной разводки пластиковые, армированные стекловолокном. Радиаторы используем биметаллические. Они качественные. Также делаем подвальную разводку. Устанавливаем и автоматизированный тепловой пункт», – сказал руководитель подрядной организации ТОО «СпецСтройГрупп» Руслан Ахимбеков.

Отметим, дома на Бобруйской были построены ещё в 70-х годах автокомбинатом. Раньше их отапливала котельная. После закрытия предприятия кочегарку продали. И с конца 90-х люди обогревались кто как мог.



