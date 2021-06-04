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    15:13, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Решил отомстить всем девушкам: жезказганец ударил ножом школьницу

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане по горячим следам задержан молодой человек, ударивший ножом школьницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вечером 3 июня в УП города Жезказгана Карагандинской области поступило сообщение, что в медицинское учреждение с ножевым ранением доставлена 14-летняя школьница. К счастью, обошлось без госпитализации.

    Потерпевшая рассказала, что все произошло, когда она находилась возле своего дома. К ней подошел некий парень и неожиданно ударил ножом. После этого злоумышленник скрылся. Также девочка пояснила, что никогда не видела его.

    По «горячим следам», проведя грамотные оперативные действия, участковые инспекторы полиции задержали подозреваемого – 20-летнего молодого человека. Он дал признательные показания, что из хулиганских побуждений нанес потерпевшей телесные повреждения. По словам злоумышленника, у него не сложились отношения с девушками и он решил отомстить им. Молодой человек вооружился ножом и поздно вечером вышел на улицу и первой, кто попался ему на глаза, оказалась потерпевшая.

    Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование. В настоящее время в отношении подозреваемого избирается мера пресечения.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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