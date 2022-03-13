Решил обойти закон – и потерял три миллиона тенге житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мошенничество на крупную сумму раскрыли полицейские Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С заявлением об обмане на три миллиона тенге в полицию обратился 32-летний житель села Акколь Таласского района, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Он сообщил, что некий мужчина в октябре 2021 года с целью помочь продать незаконно зарегистрированную автомашину марки «Toyota Camry», завладел его деньгами в суме три миллиона тенге».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 36-летний житель Меркенского района.

Задержанный дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части первой Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ведется следствие.

«Департамент полиции Жамбылской области предупреждает – для того чтобы не оказаться жертвами мошенников, нужно, как минимум, не искать пути обхода действующего закона, а следовать его букве. Все услуги необходимо получать в государственных органах», - прокомментировали в правоохранительном ведомстве.