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    23:24, 12 Март 2022 | GMT +6

    Решил обойти закон – и потерял три миллиона тенге житель Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мошенничество на крупную сумму раскрыли полицейские Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С заявлением об обмане на три миллиона тенге в полицию обратился 32-летний житель села Акколь Таласского района, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Он сообщил, что некий мужчина в октябре 2021 года с целью помочь продать незаконно зарегистрированную автомашину марки «Toyota Camry», завладел его деньгами в суме три миллиона тенге».

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 36-летний житель Меркенского района.

    Задержанный дал признательные показания.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части первой Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ведется следствие.

    «Департамент полиции Жамбылской области предупреждает – для того чтобы не оказаться жертвами мошенников, нужно, как минимум, не искать пути обхода действующего закона, а следовать его букве. Все услуги необходимо получать в государственных органах», - прокомментировали в правоохранительном ведомстве.


    Теги:
    Мошенничество Происшествия, ЧС Жамбылская область Правоохранительные органы
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