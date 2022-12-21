Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Решены все финансовые вопросы по программе «ArtSport» – вице-министр Нургиса Дауешов

21 Декабря 2022, 14:40
Решены все финансовые вопросы по программе «ArtSport» – вице-министр Нургиса Дауешов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство выделило средства для программы «ArtSport». Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это мероприятие организуется впервые, по поручению Президента. Министерство изучило правила программы «ArtSport» и возникло много вопросов. Для их решения ведется работа, введены новые нормы. Если говорить о финансировании, это происходит по своим планам в каждом регионе. Тем не менее, в этом году, в связи с нехваткой средств по некоторым вопросам, со стороны Правительства на программу «ArtSport» выделены деньги. Надеемся, что в будущем каждый регион будет производить соответствующие расчеты при бюджетном планировании. В настоящее время все финансовые вопросы по ваучерам или касающиеся работающих специалистов, решены. Думаем, что в следующем году проблемных вопросов не будет», – сказал Н. Дауешов.

Вице-министр отметил, что усилены требования к центрам, занимающимся программой «ArtSport». Эти меры связаны, в первую очередь, с безопасностью детей. То есть, инфраструктура в тех местах, где организуются кружки для детей, должна быть безопасной.

В ходе брифинга заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Бекболат Байжанов сообщил, что в программу «ArtSport» включены и дети с особыми образовательными потребностями.

Ранее сообщалось, что судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport. В ходе проверки реализации программы органами прокуратуры выявлено хищение 1,1 млрд тенге бюджетных денег. Фиктивно в кружки и секции были оформлены около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.


Новости по теме
Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира в Новой Зеландии
Чемпионов мира по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах с главной площади в Буэнос-Айресе
Теги:
Читайте также
Книгу о девушке-беркутчи Айшолпан из Монголии презентовали в Астане
Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира в Новой Зеландии
Чемпионов мира по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах с главной площади в Буэнос-Айресе
Хоккейный клуб «Барыс» проведет домашний матч КХЛ с «Авангардом»
Определились чемпионки Казахстана по боксу 2022 года
Криштиану Роналду принял решение о своем будущем после провала на ЧМ-2022
Новости партнеров
Популярное
1 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
2 Книга Леонида Млечина о событиях Кантара презентована в Москве
3 Михаила Козачкова арестовали на два месяца
4 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
5 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы

Лента новостей