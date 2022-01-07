Решения Президента направлены на усиление защиты казахстанцев - Амерхан Рахимжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Амерхан Рахимжанов считает, что решения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направлены на усиление защиты казахстанцев от внешней агрессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев провёл экстренное заседание Совета Безопасности и принял решение обратиться к странам-участницам ОДКБ. Уверен, что это крайне необходимо, потому что те события, которые происходили накануне в Алматы, - это бандитизм, мародёрство, это терроризм, который идёт извне. И в этой ситуации необходимо предпринимать все меры для обеспечения безопасности граждан страны. Поэтому я поддерживаю решение Президента, принятое им для усиления защиты, для того чтобы остановить бандитизм, для того чтобы наши граждане скорее вернулись к нормальной жизни», - отметил мажилисмен Амерхан Рахимжанов.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений.