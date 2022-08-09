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Решения поднятых в ходе встреч с населением вопросов разместят на сайтах госорганов РК
9 Августа 2022 12:17

Решения поднятых в ходе встреч с населением вопросов разместят на сайтах госорганов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил на заседании Правительства о том, что предварительный анализ обращений граждан на планируемой встрече акимов с населением позволил более детально изучить проблемы, рассмотреть возможные пути их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства утверждены графики встреч руководителей центральных и местных исполнительных органов с населением. Согласно новому формату, встречи проводятся в виде «живого» общения с проведением предварительной информационно-разъяснительной работы в прессе и соцсетях», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что в рамках выездов в регионы министры провели личные приемы граждан, встречались с представителями общественных объединений.

«Специально проводился предварительный анализ обращений граждан к планируемой встрече с населением. Это позволило более детально изучить проблемы, рассмотреть возможные пути их решения на уровне акимата или при межведомственном взаимодействии», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер сообщил, что министрам задавали вопросы по качеству мобильной связи и интернета в городах и сельских населенных пунктах, электрификации и газификации, обеспечении питьевой водой, социальным проблемам.

«Решение указанных вопросов также будет размещаться на официальных интернет-ресурсах госорганов. Акимы всех уровней после проведения встреч с населением систематизируют проблемные вопросы с рассмотрением на сессиях маслихатов возможности их финансирования», - добавил Алихан Смаилов.


Фото: primeminister.kz



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