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Решения нового министра просвещения – Гани Бейсембаев ответил на вопрос об «Алтын белгі»

12 Января 2023, 11:13
Решения нового министра просвещения – Гани Бейсембаев ответил на вопрос об «Алтын белгі»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев, назначенный на должность 4 января, рассказал о поступающих обращениях в его адрес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со дня моего назначения, мне поступают сотни обращений по разным вопросам. Среди них вопрос касательно подтверждения знаний учащихся, претендующих на знак «Алтын белгі», в НИШ (Назарбаев интеллектуальные школы – прим. ред.). Данный вопрос мной будет пересмотрен и решен в пользу детей. Другие поступающие вопросы общества будут вынесены на совместное обсуждение для принятия согласованных решений», - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.

Также он обратил внимание на реализацию специальной программы привлечения лучших педагогов. Из запланированных 1954 педагогов всего по критериям оценки программы прошли 56.

«Поэтому мной принято решение о пересмотре требований к педагогам, участвующим в программе. Данный вопрос будет обсужден с привлечением педагогов и экспертного сообщества», - пояснил Гани Бейсембаев.

Ранее сообщалось, что старшеклассники смогут получить диплом колледжа одновременно с дипломом школы. В казахстанских школах цифровые учебники будут использоваться в наряду с бумажными.


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