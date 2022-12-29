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Решения Конституционного суда никто не сможет пересмотреть – Маулен Ашимбаев

29 Декабря 2022, 14:39
Решения Конституционного суда никто не сможет пересмотреть – Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конституционный суд - это очень важный орган, который создан в рамках реформ в нашей стране. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решения Конституционного суда обязательны для исполнения всеми государственными органами и никто не может их пересмотреть. Например, если министр принимает решение, это решение может пересмотрено или вышестоящим руководством, или судом. Если принимает условно городской суд какое-то решение, оно может быть пересмотрено вышестоящими судами. То есть всегда в нашей системе есть какая-то возможность – подать апелляцию, подать жалобу и заново рассмотреть это решение. Здесь мы видим, что мы создали такой механизм, что решение Конституционного суда является окончательным и никто его не может пересмотреть и оно является обязательным для исполнения», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания палаты.

Спикер Сената добавил, что этот орган направлен на то, чтобы защищать права наших граждан.

«Сюда нужны люди с очень хорошей репутацией, люди, которые являются в какой-то мере новыми людьми, которые являются профессионалами своего дела», - добавил Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Сената назначены судьи Конституционного суда РК.


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