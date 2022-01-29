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Решения фонда «Қазақстан халқына» будут доступны онлайн

29 Января 2022 13:33
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Решения фонда «Қазақстан халқына» будут доступны онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На следующей неделе станут известны имена или названия проектов, которые первыми получат помощь от фонда «Қазақстан халқына». Об этом в эксклюзивном интервью Ерлану Бекхожину рассказал Болат Жамишев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

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В студии программы «Национальный интерес» он раскрыл – кто пригласил его руководить новой организацией, а также расставил чёткие приоритеты финансирования. Кстати, все решения, принимаемые касательно поддержки от фонда «Қазақстан халқына» разместят на сайте. Заявки будут приниматься онлайн.

«В тех же социальных сетях некоторые высказывают опасения – мол, всё разворуют. Другие в эйфории, в предвкушении, что будут раздавать «вертолетные деньги». А у нас халяву очень любят. Мы подошли к главному вопросу. Как будет распределяться помощь? Какие нужны подтверждающие документы?», - спросил Ерлан Бекхожин.

«Мы весь этот круг проблем будем брать для анализа. Мы не фонд, который берет на себя задачу искоренять бедность, решать проблемы с отсутствием жилья у тех, кто в этом остро нуждается. Такие ожидания мы хотим снять, чтобы все четко понимали – на что этот фонд будет направлять средства. И те площадки, по которым появились инициативы – по ним пусть население и излагает свои мнения относительно того, мы делаем правильно или нужны другие решения. Мы, безусловно, будем прислушиваться к этим рекомендациям. Механизм он вот такой», - ответил председатель Общественного социального фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

Также стало известно, что все поступающие деньги будут храниться на депозитах. А из каких средств будет содержаться штат сотрудников, а также ответы на многие другие вопросы касательно деятельности Фонда «Қазақстан халқына», вы сможете узнать в подробном интервью Болата Жамишева на телеканале «Хабар» 29 января в 22:00.


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#СМИ   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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