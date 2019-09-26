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Решением проблемы реки Урал займется международная комиссия

26 Сентября 2019 21:31
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Решением проблемы реки Урал займется международная комиссия

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Решением проблемы реки Урал займется международная комиссия. К такому выводу пришли участники прошедшего в Атырау заседания казахстанско-российской комиссии по совместному использованию трансграничных водных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Наши страны имеют не только одну из самых протяженных в мире границ, но и множество трансграничных рек. Это Урал и Иртыш, Тобол и Кигач, Есиль и Большой и Малый Узень. Проблемы есть на всех водных артериях, но наиболее катастрофическое положение сложилось по реке Урал, которая потеряна для судоходства и продолжает мелеть. Поэтому мы пришли к выводу, что необходимо обратиться к Правительству Казахстана и России с рекомендацией о принятии международной программы по спасению знаменитой реки. В этой программе предусмотрено исследование ученых, экспертов. Прежде всего, для того, чтобы выяснить: почему это происходит? Какие объективные и субъективные факторы влияют?» - рассказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сергей Громов.

Отмечается, ученые должны будут выяснить, какие основные причины влияют на обмеление Урала. Изучив искусственные водохранилища в верховьях, исследовав возможное антропогенное воздействие, в итоге выработав план мер по спасению реки.

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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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