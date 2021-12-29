+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки

29 Декабря 2021 11:55
Поделиться:
Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента одобрил проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
39 законопроектов одобрил Мажилис Парламента с начала сессии Нурлан Нигматулин: В 2022 году Мажилис ожидает большой блок законопроектов Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию

Как рассказал заместитель министра обороны РК Дарын Туяков, предусматривается внесение поправок в три закона.

«В законе «О жилищных отношениях» предусматривается: первое, переход права приватизации служебного жилища, получение денежной компенсации и использование права на обмен членами семьи умершего сотрудника специального органа и военнослужащего; второе, приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно; третье, ограничение случаев двойного обеспечения жилищем», - сказал во время пленарного заседания Мажилиса Дарын Туяков.

Также документом вводится понятие «модульный жилой дом».

«Впервые для вооруженных сил и воинских формирований вводится понятие «модульный жилой дом». Это быстровозводимые и в необходимых случаях переносные жилые дома. Их закуп позволит в кратчайшие сроки обеспечить армию местами для проживания, а при изменении геополитической обстановки передислоцировать без затрат в кратчайшие сроки военнослужащих», - отметил заместитель министра обороны.

«В законе «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусматривается:

- расширение прав и обязанностей военнослужащих - законопроектом предлагается предоставить военнослужащим права и обязанности по аналогии с сотрудниками специальных госорганов;

- проведение полиграфологии при аттестации;

- установление непрерывности воинской службы.

«Законопроектом признается непрерывность воинской службы, если со дня увольнения военнослужащего со службы и до дня его повторного приема на службу прошло не более 3 месяцев, и за это время не было трудовых отношений», - отметил замминистра.

Вместе с тем законопроектом предлагается установить материальную ответственность военнослужащих по контракту, военнообязанных при призыве в армию и воинские сборы в случае причинения ущерба по неосторожности.

«При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае причинения ущерба умышленно. В законе о специальных государственных органах предусматриваются поправки, направленные на урегулирование подходов к прохождению службы военнослужащими и сотрудниками специальных органов», - пояснил Д. Туяков.

В ходе пленарного заседания депутаты Мажилиса одобрили поправки в законопроект.



Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Армия   #Жилье  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Аким СКО: жители региона стали больше покупать недвижимости
39 законопроектов одобрил Мажилис Парламента с начала сессии
Нурлан Нигматулин: В 2022 году Мажилис ожидает большой блок законопроектов
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
2 Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
3 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
4 Костанайскому школьнику-герою вручили медаль и ключи от авто
5 Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
6 Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
Читайте также
ЦИК внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата Бекболата Тлеухана
Ключи от квартир вручили молодым врачам в Атырау
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Костанайскому школьнику-герою вручили медаль и ключи от авто
Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Первый Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив