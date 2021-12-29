Решение жилищных вопросов военнослужащих: Мажилис одобрил поправки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента одобрил проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель министра обороны РК Дарын Туяков, предусматривается внесение поправок в три закона.

«В законе «О жилищных отношениях» предусматривается: первое, переход права приватизации служебного жилища, получение денежной компенсации и использование права на обмен членами семьи умершего сотрудника специального органа и военнослужащего; второе, приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно; третье, ограничение случаев двойного обеспечения жилищем», - сказал во время пленарного заседания Мажилиса Дарын Туяков.

Также документом вводится понятие «модульный жилой дом».

«Впервые для вооруженных сил и воинских формирований вводится понятие «модульный жилой дом». Это быстровозводимые и в необходимых случаях переносные жилые дома. Их закуп позволит в кратчайшие сроки обеспечить армию местами для проживания, а при изменении геополитической обстановки передислоцировать без затрат в кратчайшие сроки военнослужащих», - отметил заместитель министра обороны.

«В законе «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусматривается:

- расширение прав и обязанностей военнослужащих - законопроектом предлагается предоставить военнослужащим права и обязанности по аналогии с сотрудниками специальных госорганов;

- проведение полиграфологии при аттестации;

- установление непрерывности воинской службы.

«Законопроектом признается непрерывность воинской службы, если со дня увольнения военнослужащего со службы и до дня его повторного приема на службу прошло не более 3 месяцев, и за это время не было трудовых отношений», - отметил замминистра.

Вместе с тем законопроектом предлагается установить материальную ответственность военнослужащих по контракту, военнообязанных при призыве в армию и воинские сборы в случае причинения ущерба по неосторожности.

«При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае причинения ущерба умышленно. В законе о специальных государственных органах предусматриваются поправки, направленные на урегулирование подходов к прохождению службы военнослужащими и сотрудниками специальных органов», - пояснил Д. Туяков.

В ходе пленарного заседания депутаты Мажилиса одобрили поправки в законопроект.



