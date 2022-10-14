Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одним из дестабилизирующих факторов является неурегулированность вопроса границ. Об этом, обращаясь к президентам стран Центральной Азии и РФ, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельное внимание нужно уделить ситуации в Афганистане, где по прежнему сохраняются риски для наших стран. Помимо традиционных, на первый взгляд, выходят такие новые вызовы как просачивание экстремистской идеологии, скрытая инфильтрация в наш регион боевиков деструктивных элементов. Поэтому, полагал бы, что нам следует активизировать контакты по линии специальной службы для своевременного выявления и предотвращения подобных угроз», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия - Россия».

Также, как отметил Глава государства, еще одним дестабилизирующим фактором является неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.

«Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов международного права и Устава ООН. Полагаю полезным создать региональную экспертную площадку с тем, чтобы рассматривать данные вопросы», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





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