Решение сложных проблем будет способствовать социальной гармонии и стабильности - Яо Пэйшэн

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Выступление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального совета общественного доверия привлекло пристальное внимание экспертного сообщества Китая. Такое мнение в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» высказал научный сотрудник китайского фонда международных исследований и член Совета развития и обмена Азии и Африки при МИД КНР, бывший посол КНР в Кыргызстане, Латвии, Казахстане и Украине Яо Пэйшэн.

Китайский эксперт считает, что призыв Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к реформированию общественно-политической системы исходит из реальной социальной ситуации в стране.

«Мне импонируют тезисы Главы Казахстана о том, что политические реформы не должны приводить к социальным потрясениям, и о поиске «золотой середины» для поступательного развития страны», - подчеркнул Яо Пэйшэн.

Касаясь предложенной Президентом Казахстана адресной помощи многодетным семьям, Яо Пэйшэн отметил, что «тема многодетных семей – это не просто финансовый вопрос, она затрагивает личностный рост самих детей, жизнь их родителей, систему образования вплоть до здоровья и качества будущих поколений государства. Решение таких сложных проблем будет способствовать социальной гармонии и стабильности».

Китайский эксперт, комментируя предложения Главы государства в сфере государственного контроля над сельскохозяйственными землями, отметил, что их реализация поможет в полной мере использовать потенциал земельных ресурсов. «В Казахстане имеются большие перспективы для развития агропромышленного комплекса, эффективное использование посевных площадей не только улучшит благосостояние людей, но и насытит евразийский рынок сельскохозяйственной продукцией.

В частности, имеется огромный рыночный спрос на пшеницу в Китае и Юго-Восточной Азии. На мой взгляд, предложения Президента Казахстана о применении экономических, правовых и научных методов госконтроля над сельхозугодьями, безусловно, принесут ожидаемый эффект», - отметил он.

«Хотелось бы отметить, что в сельских районах Китая существуют аналогичные проблемы, в частности, на местах незаконно изменяют целевое назначение сельскохозяйственных земель», - резюмировал Яо Пэйшэн.



