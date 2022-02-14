Решение проблемы нелегальных майнеров помогло бы прекратить импорт энергии - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, как негативно нелегальные майнеры влияют на энергетический баланс в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в целом потребляется 14 млн кВт/ч энергии в год. Большую часть мы производим сами. Но во время дефицита энергии, мы импортируем ее из России. В настоящее время объемы потребления в утреннее и вечернее время увеличиваются. Поэтому мы получаем до 600-700 МВт энергии из Российской Федерации», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, в случае реализации плана, который предлагает Минэнерго, импорт электроэнергии из России может прекратиться к 2026 году.

«Если бы удалось исключить незаконно подключающихся майнеров, можно было бы не получать электроэнергию из России. Сейчас мы работаем в этом направлении. Конечно, если развивать электрогенерацию, запустить по плану до 2026 года подстанцию, то нам не нужно будет никакого импорта, в частности из Российской Федерации», - отметил министр.