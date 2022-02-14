+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Решение проблемы нелегальных майнеров помогло бы прекратить импорт энергии - Болат Акчулаков

14 Февраля 2022 14:13
Поделиться:
Решение проблемы нелегальных майнеров помогло бы прекратить импорт энергии - Болат Акчулаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, как негативно нелегальные майнеры влияют на энергетический баланс в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Что повлечет за собой рост цен на нефть, рассказали в Минэнерго РК
Названы причины январского блэкаута на юге Казахстана Строительство АЭС назвали наиболее перспективным решением в Минэнерго Семь генерирующих энергию установок построят на юге Казахстана

«У нас в целом потребляется 14 млн кВт/ч энергии в год. Большую часть мы производим сами. Но во время дефицита энергии, мы импортируем ее из России. В настоящее время объемы потребления в утреннее и вечернее время увеличиваются. Поэтому мы получаем до 600-700 МВт энергии из Российской Федерации», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, в случае реализации плана, который предлагает Минэнерго, импорт электроэнергии из России может прекратиться к 2026 году.

«Если бы удалось исключить незаконно подключающихся майнеров, можно было бы не получать электроэнергию из России. Сейчас мы работаем в этом направлении. Конечно, если развивать электрогенерацию, запустить по плану до 2026 года подстанцию, то нам не нужно будет никакого импорта, в частности из Российской Федерации», - отметил министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Энергетика   #Минэнерго РК   #Криптовалюта  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Что повлечет за собой рост цен на нефть, рассказали в Минэнерго РК
Названы причины январского блэкаута на юге Казахстана
Строительство АЭС назвали наиболее перспективным решением в Минэнерго
Семь генерирующих энергию установок построят на юге Казахстана
Популярное
1 Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
2 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
3 Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
4 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
5 Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения
6 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Читайте также
На сколько вырастет потребление энергии в Казахстане – прогноз Минэнерго
Семь генерирующих энергию установок построят на юге Казахстана
Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив