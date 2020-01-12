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Решение проблемы малокомплектных школ предложил аким Акмолинской области

12 Января 2020 02:24
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Решение проблемы малокомплектных школ предложил аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Переходить на обучение детей из отдаленных малокомплектных школ в интернатах или же подвозить их в базовые школы района, предложил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе визита в Зерендинский район руководитель региона ознакомился с ремонтом, произведенным в прошлом году в Еленовской средней школе, а также побеседовал с педагогическим коллективом.

Выделенные в 2019 году 153,9 млн тенге ушли на замену кровли здания, ремонт фасада, систем отопления и водоснабжения, установку оконных блоков и замену дверей, обустройство туалетов, внутреннюю отделку помещений и многое другое.

Ермек Маржикпаев поддержал ребят, увлекающихся каратэ и шахматами, однако высказал недовольство качеством знаний (55%).

В школе работают 4 класса новой модификации: физика, биологии, химии и лингафонный. Однако, как было отмечено, в самом районе существует проблема малокомплектных школ. Таких образовательных учреждений около 80%, а их загруженность меньше 50%.

Аким призвал обучать детей, рассчитывая на перспективу. Он отметил, что хорошей альтернативой может стать обучение детей в интернате.

«Ребенок, все время находящийся в селе, ничего не видит. Мы лишаем его не только качественного образования, но и будущего. Родители понимают все по-другому, хотят, чтобы ребенок всегда был рядом», - отметил руководитель региона.

Ермек Маржикпаев озвучил и второй вариант решения проблемы: вместо интерната можно организовать подвоз детей из отдаленных сел в базовую школу района.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование,
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Автор:

Оксана Матасова

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