19 Июля 2022 14:43

Решение принимает руководство страны - министр экологии РК о своей отставке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев высказался о своей отставке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом отношении не я принимаю решения. Решение по отставке принимается руководством страны, поэтому этот вопрос я оставляю без комментариев. Оценку нашей работе дает вышестоящее руководство», - сказал министр на брифинге в СЦК.

Ранее на расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру экологии.

Глава государства отметил, что выговор, во-первых, объявлен за затягивание создания оцифрованного банка данных минеральных ресурсов.

«Во-вторых, за то, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Ну зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.





Фото: ortcom.kz