Решение поставленных Президентом вопросов поможет молодежи связать свое будущее с Казахстаном - Тохтар Болысов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов прокомментировал выступление Главы государства на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выступление Президента страны вызвало большое обсуждение в информационном поле, в том числе и среди молодежных организаций. Были задеты очень важные, первостепенные вопросы социально-экономического развития нашей страны. В последние годы мы видим, как молодежь активно участвует в гражданском обществе и соответственно очень сильно интересуется этими вопросами. Именно поэтому сегодня молодежь беспокоится о своем будущем и хочет четко понимать, какие перспективы стоят перед ней», - отметил Тохтар Болысов в беседе с корреспондентом агентства.

Он также добавил, что Президент поставил перед Правительством задачу – улучшить уровень жизни населения, создать дополнительные рабочие места, создать программу повышения доходов населения.

«Глава Государства отметил, что почти 1 миллион населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. На самом деле это огромный показатель, и он очень сильно беспокоит нашу молодежь. Я думаю, что решение данных вопросов поможет молодежи связать свое будущее непосредственно с Казахстаном. Тем самым, в перспективе, решится вопрос миграции молодежи за границу», - считает Тохтар Болысов.

Эксперт особо отметил программу субсидирования арендного жилья, о которой высказался Касым-Жомарт Токаев.

«События прошлого года свидетельствуют об остром кризисе данного вопроса – в августе и сентябре, с приездом студентов, резко подскочила стоимость арендного жилья, особенно в Алматы, Шымкенте и Нур-Султане. Цены начали расти, что стало неподъемным для кармана обычного молодого гражданина. Данная программа позволит решить жилищный вопрос очень большого количества молодежи и населения в целом. Согласно исследованиям «Научного исследовательского центра «Молодежь», одной из главных проблем, волнующих молодых людей, является жилищный вопрос. В своем выступлении Президент отметил, что население сможет выбирать жилье, которое им нравится, а не то, какое им предлагает акимат, которое может быть расположено на окраине города или в неудобных районах. Соответственно студент или молодой работающий человек могет выбрать жилье возле своего вуза или места работы, а государство будет покрывать 50 процентов арендной платы. Это позволит сохранить расходы, выиграть дополнительное время, которое человек сможет потратить на самореализацию, на повышение квалификации или на личный досуг. Считаю, это отличное решение, которое в ближайшее время даст огромные результаты», - добавил Тохтар Болысов.