24 Мая 2022 14:22

Решение по регуляции численности сайгаков еще не принято - глава Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заверил, что если будет регулироваться численность сайгаков, то решение будет приниматься на научных основаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане растет численность сайгаков. По предварительным расчетам их число может составить свыше 1 млн особей.

Как сказал министр экологии, на сегодня жители Западно-Казахстанской области говорят о том, что имеется определенная конкуренция между сайгаками и сельскохозяйственными животными. По его словам, в ЗКО сегодня выезжают вице-министр ведомства и председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира, чтобы провести разъяснительную работу.

«Думаю, что в рамках поездки будет создана рабочая группа. И эта рабочая группа будет рассматривать вопрос по возможному регулированию численности сайгаков. Хочу сказать всем, что если будет принято решение по регуляции численности сайгаков, то оно будет проводиться на основании биологического обоснования. Если наши ученые скажут, что регуляция сайгаков необходима, то соответствующее решение будет выноситься», - заявил глава Минэкологии.

На территории ЗКО созданы Ащыозекский и Бокейординский резерваты.

«Эти два резервата будут вмещать порядка 250-300 тыс. особей сайгаков. По заключениям наших ученых, оптимальная численность уральской популяции сайгаков – около 450 тыс. особей. Еще раз говорю, что пока решение о том, что действительно есть необходимость регуляции численности сайгаков – еще не принято», - ответил С. Брекешев.

Министр ответил на вопрос журналистов по поводу вероятности отстрела животных.

«Пока научных данных нет. Пока решения нет. Будет создана рабочая группа, в том числе из представителей зоозащитных организаций, будем привлекать международных экспертов. Ничего просто так не будет происходить, только на основании биологического заключения», - резюмировал Сериккали Брекешев.