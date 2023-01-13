Решение по базовой ставке пояснил глава Нацбанка РК

13 Января 2023, 15:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов пояснил решение касательно сохранения базовой ставки на уровне 16,75%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение сохранить базовую ставку с 16 января 2023 года на уровне 16,75%.

«Как вы помните, при предыдущем решении мы заявили, что приблизились к окончанию цикла повышения базовой ставки, и в отсутствии новых проинфляционных шоков вероятность ужесточения денежно-кредитной политики оценивается нами как низкая. Динамика годовой и месячной инфляции, как и экономический рост складываются в рамках траектории нашего базового прогноза. Повышение годовой инфляции в декабре 2022 года уже было учтено при предыдущем решении. В этой связи, как и ожидалось, пересмотр базовой ставки на последнем заседании комитета по денежно-кредитной политике не потребовался», - сказал Галымжан Пирматов журналистам на брифинге Нацбанка.

Глава Нацбанка пояснил, что сегодняшний баланс рисков все еще смещен в сторону сохранения высокой инфляции.

«По-прежнему вызывают опасения устойчивая часть инфляции и растущие инфляционные ожидания, обновившие исторический максимум. Также мы видим, что продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику. Наша основная задача сейчас – добиться устойчивой снижающейся траектории инфляции и закрепить ее. В этой связи основные риски и факторы, подталкивающие инфляцию вверх, все еще требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени», - сказал Галымжан Пирматов.