Решение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принято решениео мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Нур-Султана

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», протоколом заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан от 17 марта 2020 года № 2, в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на период действия карантина и чрезвычайного положения на территории города Нур-Султан, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации РЕШИЛ :

1. Собственникам продовольственных торговых сетей, супермаркетов, минимаркетов, магазинов при жилых домах, продовольственных отделов при торговых центрах, торговых домах, рынков, реализующих продовольственные товары, обеспечить:

1) бесперебойную работу объектов в штатном режиме с обязательным соблюдением санитарных и дезинфекционных мер;

2) средствами индивидуальной защиты сотрудников (медицинскими масками, перчатками и т.д.), установку санитайзеров;

3) недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары и товары первой необходимости;

4) ограничение продажи в одни руки сыпучих товаров (сахар, рис, гречка) до 5 кг, масло подсолнечное 5 литров;

5) отпуск хлебобулочных, кондитерских изделий, сухофруктов (орехи, курага, изюм и т.д.) в упакованном виде.

2. Приостановить деятельность:

1) крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, центров семейного отдыха, универсальных и непродовольственных рынков, в том числе автомойки, станции технического обслуживания, расположенных в здании данных объектов, за исключением продовольственных отделов, аптек и расчетно-кассовых отделений банков, работа которых должна быть продолжена в штатном режиме;

2) объектов общественного питания (ресторанов, кофейни, кафе, тойхана, банкетных залов, фудкортов, столовых, донерных, лаунж-баров, пунктов быстрого питания, лобби баров в отелях, баров, участников проекта «Уличная торговля 1000 мест», реализуемого акционерным обществом «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» (кроме продуктовых), с возможностью организации онлайн заказов и доставки;

3) ночных клубов, баров, кальянных;

4) образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досуга, частных детских садов и др.;

5) развлекательных объектов (компьютерных, караоке, букмекерских и бильярдных, PS-клубов, квестов, антикафе, интернет-клубов, боулинг центров и др.);

6) спортивных объектов (фитнес-, йога, массажных центров, СПА салонов, аквапарков, общественных бань, бассейнов, соляриев, тиров, стрельбищ и др.);

7) объектов сферы услуг (косметология, салон красоты и др.);

8) непродовольственных объектов торговли, с возможностью оказания онлайн заказов и доставки;

9) кинотеатров, кинорумов и театров;

10) автосалонов, авторынков, салонов продаж автозапчастей и др., с возможностью оказания онлайн заказов и доставки;

3. Приостановить:

1) массовые, торжественные, памятные и поминальные мероприятия;

2) выставки, форумы, конференции и иные.

4. Установить график работы с 10.00 до 17.00 час.:

1) бизнес-центров, с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них, с возможностью оказания онлайн заказов и доставки;

2) станций технического обслуживания (вулканизаций, автомоек в отдельно стоящих зданиях).

5. Собственникам объектов малого и среднего бизнеса, деятельность которых не приостановлена на период карантина, обеспечить усиление санитарных и дезинфекционных мер.

6. Обеспечить функционирование гостиничных комплексов, отелей, хостелов, апартаментов, аптек, медицинских центров, стоматологий в штатном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

7. Приостановить работу пунктов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых), находящихся внутри объектов, указанных в пункте 6 настоящего решения, с разрешением организации приема онлайн заказов и их доставки.

8. Торговым товаропроизводителям, дистрибьюторам, оптовым поставщикам обеспечить бесперебойную и своевременную доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые объекты на основании представленных заявок.

9. Рекомендовать работодателям и арендодателям:

перевести работников на дистанционный режим работы с обеспечением сохранения рабочих мест и предоставлением оплачиваемых отпусков;

освободить арендаторов от арендной платы на период действия карантина.

10. С 00.00 час. 22 марта 2020 года транзитные перевозки любых путей сообщений осуществлять без остановок на территории города Нур-Султан, ввести ограничение на въезд/выезд с территории столицы для всех лиц, за исключением:

1) жителей города Нур-Султан, ранее выехавших из города Нур-Султан, при их возвращении в столицу до 00:00 час. 22 марта 2020 года;

2) жителей других регионов, ранее въехавших в город Нур-Султан, при их выезде из столицы до 00:00 час. 22 марта 2020 года;

3) иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны, а также въезжающих воздушным транспортом с целью дальнейшего выезда из страны;

4) иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;

5) граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

6) граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

7) персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

8) членов поездных и локомотивных бригад, а также лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, экипажей воздушных, морских судов, водителей грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов;

9) иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);

10) жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в городе Нур-Султан, а также проживающих в столице, но работающих в Акмолинской области (въезд/выезд – по решению начальника оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан (далее – Штаба) и под его личную ответственность);

11) лиц, осуществляющих грузовые перевозки;

12) иных особых случаев, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке Штабом.

11. Начальнику Штаба:

1) определить расчеты потребности сил и средств правоохранительных и иных взаимодействующих государственных органов для обеспечения правопорядка, ограничительных мер на территории и по периметру карантинной зоны, на участках контрольно-пропускных пунктов;

2) принять меры по локализации численности населения карантинной зоны;

3) обеспечить проведение дезинфекции улиц в городе Нур-Султан;

4) определить ежесуточные потребности населения карантинной зоны и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;

5) обеспечить безопасный режим захоронения лиц в случае летального исхода от коронавирусной инфекции;

6) обеспечить бесперебойную работу специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;

7) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

12. Департаменту полиции города Нур-Султан:

1) усилить работу по охране общественного порядка, противодействию преступности и обеспечению безопасности граждан;

2) провести оперативно-профилактическую работу с подучетным контингентом в целях предупреждения преступлений корыстного и насильственного характера.

13. Государственному учреждению «Управление внутренней политики города Нур-Султан» провести идеологическое сопровождение в средствах массовой информации принимаемых мер по ограничению и социальной изоляции, призванных обеспечить локализацию очагов заражения и минимизацию рисков ее распространения среди жителей столицы, раскрыть важность решений, направленных на обеспечение безопасности человека и гражданина, общества и государства.

14. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

15. Настоящее решение вводится в действие со дня его подписания.