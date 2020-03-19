Решение оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принято решениео мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.
О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Нур-Султана
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», протоколом заседания Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан от 17 марта 2020 года № 2, в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на период действия карантина и чрезвычайного положения на территории города Нур-Султан, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации РЕШИЛ :
1. Собственникам продовольственных торговых сетей, супермаркетов, минимаркетов, магазинов при жилых домах, продовольственных отделов при торговых центрах, торговых домах, рынков, реализующих продовольственные товары, обеспечить:
1) бесперебойную работу объектов в штатном режиме с обязательным соблюдением санитарных и дезинфекционных мер;
2) средствами индивидуальной защиты сотрудников (медицинскими масками, перчатками и т.д.), установку санитайзеров;
3) недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары и товары первой необходимости;
4) ограничение продажи в одни руки сыпучих товаров (сахар, рис, гречка) до 5 кг, масло подсолнечное 5 литров;
5) отпуск хлебобулочных, кондитерских изделий, сухофруктов (орехи, курага, изюм и т.д.) в упакованном виде.
2. Приостановить деятельность:
1) крупных торговых объектов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, центров семейного отдыха, универсальных и непродовольственных рынков, в том числе автомойки, станции технического обслуживания, расположенных в здании данных объектов, за исключением продовольственных отделов, аптек и расчетно-кассовых отделений банков, работа которых должна быть продолжена в штатном режиме;
2) объектов общественного питания (ресторанов, кофейни, кафе, тойхана, банкетных залов, фудкортов, столовых, донерных, лаунж-баров, пунктов быстрого питания, лобби баров в отелях, баров, участников проекта «Уличная торговля 1000 мест», реализуемого акционерным обществом «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» (кроме продуктовых), с возможностью организации онлайн заказов и доставки;
3) ночных клубов, баров, кальянных;
4) образовательных центров, кружков, артклубов, мест детского досуга, частных детских садов и др.;
5) развлекательных объектов (компьютерных, караоке, букмекерских и бильярдных, PS-клубов, квестов, антикафе, интернет-клубов, боулинг центров и др.);
6) спортивных объектов (фитнес-, йога, массажных центров, СПА салонов, аквапарков, общественных бань, бассейнов, соляриев, тиров, стрельбищ и др.);
7) объектов сферы услуг (косметология, салон красоты и др.);
8) непродовольственных объектов торговли, с возможностью оказания онлайн заказов и доставки;
9) кинотеатров, кинорумов и театров;
10) автосалонов, авторынков, салонов продаж автозапчастей и др., с возможностью оказания онлайн заказов и доставки;
3. Приостановить:
1) массовые, торжественные, памятные и поминальные мероприятия;
2) выставки, форумы, конференции и иные.
4. Установить график работы с 10.00 до 17.00 час.:
1) бизнес-центров, с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них, с возможностью оказания онлайн заказов и доставки;
2) станций технического обслуживания (вулканизаций, автомоек в отдельно стоящих зданиях).
5. Собственникам объектов малого и среднего бизнеса, деятельность которых не приостановлена на период карантина, обеспечить усиление санитарных и дезинфекционных мер.
6. Обеспечить функционирование гостиничных комплексов, отелей, хостелов, апартаментов, аптек, медицинских центров, стоматологий в штатном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер.
7. Приостановить работу пунктов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых), находящихся внутри объектов, указанных в пункте 6 настоящего решения, с разрешением организации приема онлайн заказов и их доставки.
8. Торговым товаропроизводителям, дистрибьюторам, оптовым поставщикам обеспечить бесперебойную и своевременную доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в торговые объекты на основании представленных заявок.
9. Рекомендовать работодателям и арендодателям:
перевести работников на дистанционный режим работы с обеспечением сохранения рабочих мест и предоставлением оплачиваемых отпусков;
освободить арендаторов от арендной платы на период действия карантина.
10. С 00.00 час. 22 марта 2020 года транзитные перевозки любых путей сообщений осуществлять без остановок на территории города Нур-Султан, ввести ограничение на въезд/выезд с территории столицы для всех лиц, за исключением:
1) жителей города Нур-Султан, ранее выехавших из города Нур-Султан, при их возвращении в столицу до 00:00 час. 22 марта 2020 года;
2) жителей других регионов, ранее въехавших в город Нур-Султан, при их выезде из столицы до 00:00 час. 22 марта 2020 года;
3) иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны, а также въезжающих воздушным транспортом с целью дальнейшего выезда из страны;
4) иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;
5) граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;
6) граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;
7) персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
8) членов поездных и локомотивных бригад, а также лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, экипажей воздушных, морских судов, водителей грузовых автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов;
9) иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети);
10) жителей, проживающих в пригородных зонах и работающих в городе Нур-Султан, а также проживающих в столице, но работающих в Акмолинской области (въезд/выезд – по решению начальника оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан (далее – Штаба) и под его личную ответственность);
11) лиц, осуществляющих грузовые перевозки;
12) иных особых случаев, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке Штабом.
11. Начальнику Штаба:
1) определить расчеты потребности сил и средств правоохранительных и иных взаимодействующих государственных органов для обеспечения правопорядка, ограничительных мер на территории и по периметру карантинной зоны, на участках контрольно-пропускных пунктов;
2) принять меры по локализации численности населения карантинной зоны;
3) обеспечить проведение дезинфекции улиц в городе Нур-Султан;
4) определить ежесуточные потребности населения карантинной зоны и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;
5) обеспечить безопасный режим захоронения лиц в случае летального исхода от коронавирусной инфекции;
6) обеспечить бесперебойную работу специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;
7) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.
12. Департаменту полиции города Нур-Султан:
1) усилить работу по охране общественного порядка, противодействию преступности и обеспечению безопасности граждан;
2) провести оперативно-профилактическую работу с подучетным контингентом в целях предупреждения преступлений корыстного и насильственного характера.
13. Государственному учреждению «Управление внутренней политики города Нур-Султан» провести идеологическое сопровождение в средствах массовой информации принимаемых мер по ограничению и социальной изоляции, призванных обеспечить локализацию очагов заражения и минимизацию рисков ее распространения среди жителей столицы, раскрыть важность решений, направленных на обеспечение безопасности человека и гражданина, общества и государства.
14. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
15. Настоящее решение вводится в действие со дня его подписания.
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