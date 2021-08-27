Решение о закрытии ядерного полигона принималось народом - Олжас Сулейменов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан и в честь 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона в Алматы состоялась встреча с известным казахским поэтом, языковедом, политиком, противником массового применения ядерного оружия Олжасом Омаровичем Сулейменовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Круглый стол состоялся в зале им. Н. Даулетовой Национальной библиотеке РК при Министерстве культуры и спорта РК.

Олжас Сулейменов - поэт, народный писатель Казахстана, лингвист-исследователь, тюрколог, известный политик, видный государственный и общественный деятель. В 1989 году-лидер антиядерного движения «Невада-Семей». Будучи депутатом Верховного Совета, Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в нескольких странах, был издан ряд работ писателя.

Он рассказал, как принималось решение об остановке и закрытии полигона.

«Это решение принималось самим народом, жителями Семипалатинского округа. Всех приполигонных областей, которые собрались 28 февраля 1989 года в Алматы в союзе писателей. Мы создали движение под возгласы «Полигон жойылсын». Вот какое решение принимал народ. И движение выполнило это поручение. В том же году через несколько месяцев мы остановили испытание на земле. Последний взрыв раздался 19 октября 1989 года. 11 взрывов было остановлено тогда. Хотя запланировано было 18 на тот год. Это великая дата, эту дату должны знать все казахстанцы», - рассказал О. Сулейменов.

Программа движения «Невада - Семипалатинск» вылилась в программу международного антиядерного альянса. Был принят Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия. Большинство стран поставило под ним свои подписи.

Из истории Семипалатинского ядерного полигона известно, что в августе 1947 года Постановлением Совета Министров СССР было принято решение о создании атомного полигона, получившего условное название «Учебный полигон №2».

Первое испытание ядерного оружия на Семипалатинском полигоне было произведено 29 августа 1949 года. В целом, ущерб, нанесенный здоровью людей в результате 40-летней деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона, колоссальный. Вся территория бывшей Семипалатинской области подверглась загрязнению продуктами ядерных взрывов, а 1,2 миллиона человек получили радиационное облучение в различном диапазоне доз.

29 августа 1991 года Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым был подписан Указ «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Осознавая значимость работы в достижении мира на Земле, президент МАД «Невада-Семей» Олжас Сулейменов объявил, что пора передавать эстафету мира в руки молодых. Так, молодыми семейчанами были подписаны 100 тысяч подписных листов, поддерживающие идею отказа от ядерного оружия. Всего в Казахстане было собрано более полумиллиона подписей. Затем сбор подписей распространяется по всем странам мира с целью создания особого международного фонда, где бы работала молодежь, призывающая мир признать ядерное оружие вне закона.

В 2012 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на крупной международной парламентской конференции в столице, где объявил о начале реализации Проекта АТОМ с целью достижения глобальной поддержки окончательного прекращения испытаний ядерного оружия и, в конечном итоге, избавления от ядерного оружия.