Решение о введении цифрового тенге примут до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа по введению цифрового тенге продолжается. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нацбанк достаточно продвинулся в этом вопросе. Мы достаточно тесно сотрудничаем с международным валютным фондом, Центробанками развитых стран по данному вопросу, буквально недавно наша команда ездила в Вашингтон на весенние встречи международного валютного фонда, где презентовала проделанную работу, говорили о планах», - сказал Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, есть технические моменты, по которым также необходимо принять решение.

«До 1 июля мы утвердим методику, по которой до конца этого года будем принимать решение о введении цифрового тенге. И даже если это решение будет положительным, и в конце года мы всё-таки примем решение вводить цифровой тенге, потребуется время для технического исполнения этого решения. Поэтому работа продолжается», - заключил глава Нацбанка.