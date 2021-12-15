+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Решение о повышении порогов минимальной достаточности прокомментировал глава ЕНПФ

15 Декабря 2021 13:23
Поделиться:
Решение о повышении порогов минимальной достаточности прокомментировал глава ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов объяснил решение о повышении порогов минимальной достаточности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Календарь мероприятий: В чем уникальность мобильного приложения, разработанного студенткой из Актау
Члены партии «Ауыл» награждены государственными наградами Праздничный салют в честь 30-летия Независимости запустят в трех точках столицы Акцию «Лента независимости» поддержали многие коллективы в Караганде

«Действительно, наших граждан волнуют пороги минимальной достаточности. При их определении в расчет берется ряд социально-экономических показателей страны, в том числе ряд параметров. Это инвестиционная доходность, индексация будущих пенсионных выплат. И при этом самое главное, что при определении порогов учитывается будущая пенсия, которую человек будет получать», - сказал Жанат Курманов в кулуарах Мажилиса.

«С учетом этого, согласно Методике, которая утверждена постановлением Правительства, будущая пенсия, которую человек будет получать, будет увеличена на 64%. В Методике. В соответствии с этим и минимальные пороги достаточности увеличены как минимум на 64%. При этом для молодых людей рост порогов больше, поскольку им до пенсии период жизни больше», - добавил он.

Поэтому, по словам спикера, те выплаты, которые казахстанцы будут получать, дополнительно индексируются с учетом инфляции. Также учитывается будущий инвестиционный доход.

«Когда оценивается, какую зарплату человек должен получать для достижения порогов, понятно, что эта зарплата достаточно высокая должна быть у человека. Но я обращаю внимание на то, что речь не о том, какую зарплату человек получает. А о том, какую пенсию человек будет получать. С точки зрения обеспечения доходов граждан при выходе на пенсию, методика учитывает именно рост будущей пенсии. Нужно думать о будущем. Пороги рассчитаны на то, чтобы человек в будущем получал достойную пенсию. Это задача, которая стоит перед накопительной пенсионной системой», - заключил Ж. Курманов.

Напомним, о нарушениях при пересмотре порога минимальной достаточности пенсионных накоплений заявили депутаты.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Календарь мероприятий: В чем уникальность мобильного приложения, разработанного студенткой из Актау
Члены партии «Ауыл» награждены государственными наградами
Праздничный салют в честь 30-летия Независимости запустят в трех точках столицы
Акцию «Лента независимости» поддержали многие коллективы в Караганде
Популярное
1 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
2 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
3 Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
4 Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
5 Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК
6 488 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Читайте также
Акцию «Лента независимости» поддержали многие коллективы в Караганде
Соблюдаю все казахские традиции – Ирина Силчинко из Мангыстауской области
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Касым-Жомарт Токаев: Казахстанскому филиалу МГУ будет выделено здание
Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК
488 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив