Решение о повышении порогов минимальной достаточности прокомментировал глава ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов объяснил решение о повышении порогов минимальной достаточности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, наших граждан волнуют пороги минимальной достаточности. При их определении в расчет берется ряд социально-экономических показателей страны, в том числе ряд параметров. Это инвестиционная доходность, индексация будущих пенсионных выплат. И при этом самое главное, что при определении порогов учитывается будущая пенсия, которую человек будет получать», - сказал Жанат Курманов в кулуарах Мажилиса.

«С учетом этого, согласно Методике, которая утверждена постановлением Правительства, будущая пенсия, которую человек будет получать, будет увеличена на 64%. В Методике. В соответствии с этим и минимальные пороги достаточности увеличены как минимум на 64%. При этом для молодых людей рост порогов больше, поскольку им до пенсии период жизни больше», - добавил он.

Поэтому, по словам спикера, те выплаты, которые казахстанцы будут получать, дополнительно индексируются с учетом инфляции. Также учитывается будущий инвестиционный доход.

«Когда оценивается, какую зарплату человек должен получать для достижения порогов, понятно, что эта зарплата достаточно высокая должна быть у человека. Но я обращаю внимание на то, что речь не о том, какую зарплату человек получает. А о том, какую пенсию человек будет получать. С точки зрения обеспечения доходов граждан при выходе на пенсию, методика учитывает именно рост будущей пенсии. Нужно думать о будущем. Пороги рассчитаны на то, чтобы человек в будущем получал достойную пенсию. Это задача, которая стоит перед накопительной пенсионной системой», - заключил Ж. Курманов.

Напомним, о нарушениях при пересмотре порога минимальной достаточности пенсионных накоплений заявили депутаты.