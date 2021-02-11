Решение экологических вопросов тесно связано с социальным благополучием людей – мажилисмен Зульфия Сулейменова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одной из главных тем обсуждения прошлого года стал вопрос охраны окружающей среды. Вопиющие факты издевательства над животными, вывезенная с розового озера соль, вырубленные деревья... Новоизбранный депутат Мажилиса Парламента РК, член Президентского молодежного кадрового резерва Зульфия Сулейменова, а в прошлом заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала, какие вопросы попыталась решить, работая в Минэкологии, как нужно внедрять предмет экологического образования.

- Почему Вас волнуют вопросы изменения климата? Какие экологические проблемы попытались решить?

- Говоря о решении экологических проблем, прежде всего, хотелось бы остановиться на самом понятии экологии. По сути, что это такое? Экология - это окружающая среда человека, а также взаимоотношения человека с этой средой. Следовательно, решение вопросов экологии тесно связано с социальным благополучием людей и с экономическим развитием страны. Поэтому для меня это вопрос не только защиты природы, но также и обеспечения долгосрочного развития нашего общества, обеспечение устойчивости экосистем в интересах нынешнего и будущего поколений.

Последний год я работала в Министерстве экологии и занималась вопросами климатической политики. Вообще, в последние годы вопросы изменения климата очень актуализировались и становятся все более междисциплинарными. Уже сегодня можно наблюдать негативные последствия изменения климата, которые в будущем будут только ухудшаться. Например, прогнозируется снижение урожайности сельскохозяйственных культур. Так, снижение урожайности яровой пшеницы в Казахстане прогнозируется на уровне 50% к 2050 году, что может негативно сказаться на вопросах продовольственной безопасности. Будет нарастать дефицит водных ресурсов, расти число чрезвычайных погодных явлений, повышаться риски стихийных бедствий.

Кроме того, вопрос углеродоемкости производства сегодня становится фактором, формирующим новые принципы ведения мировой торговли. Это особенно заметно в контексте планов по внедрению пограничного корректирующего углеродного механизма Европейским Союзом. Поэтому в этом направлении, безусловно, должен быть сформирован системный подход. Я думаю, что за последний год нам удалось значительно повысить профайл климатических вопросов в государственной политике, выработать меры для их решения, укрепить межведомственную координацию, а также усилить сотрудничество с международными партнерами.

Но нужно понимать, что решение проблем изменения климата - вопрос не одного дня или одной страны. Тут важны системность, долгосрочное видение и активное международное сотрудничество. Надеюсь, что ценные опыт и знания, наработанные в стенах нашего экологического ведомства, я смогу также использовать на новом месте.

- Какие меры нужно принять, по Вашему мнению, для внедрения экологического образования? Как в нашем обществе возродить закон морали и гуманности, чтобы мы не закидывали камнями тюленя, не поджигали собачек, не избивали кошек, не забирали соль с охраняемых природных объектов? С чего действительно нужно начинать?

- Я считаю, что нам нужно вернуться к истокам. Наш культурный код, основанный на философии кочевников, базируется на идее целостности общества и природы, а также устойчивости. Поэтому я считаю, что экологическое образование - это не что-то новое, это, по сути, возврат к истокам наших культурных ценностей.

Говоря же о мерах, которые нужно предпринять, предполагаю, что предмет по экологическому образованию должен быть больше практическим, а не теоретическим и давать возможность учащимся применять полученные экологические знания на практике и в каждодневной жизни.

- В этом году Вы были избраны депутатом Мажилиса Парламента РК. Как планируете решать экологические вопросы на новом посту?

- В начале этого года был принят новый Экологический кодекс, который позволил создать условия для «озеленения» нашей экономики, а также улучшения экологической обстановки в стране. Я думаю, что дальнейшая деятельность в этом направлении должна быть сфокусирована на качественной реализации норм кодекса. Вместе с тем, для меня также близки и водные вопросы. Как уже было отмечено, в контексте глобального изменения климата существует риск нарастания дефицита водных ресурсов за счет изменения количества осадков, повышения испарений за счет роста температуры, а также ускоренного таяния долгосрочных запасов воды - ледников. Этот вопрос в Казахстане стоит остро. Поэтому есть необходимость пересмотра подходов к формированию и реализации национальной водной политики, в том числе и законодательства.

Нынешний Водный кодекс был принят в 2003 году, с тех пор много воды утекло. Министерством экологии планируется обновление данного документа. Надеюсь, что мне удастся принять участие в этой работе. Считаю, что краеугольным принципом нового Водного кодекса должен стать принцип сохранения устойчивости, связанный с водой экосистем. Это позволит сформировать принципы водопользования, направленные на обеспечение долгосрочной устойчивости ценных водных запасов.

- Как, по Вашему мнению, молодежь должна проявлять активность в решении таких глобальных вопросов?

- Считаю, что молодежь должна занимать активную позицию в решении разных проблем, будь то экологические, социальные или экономические. Для начала необходимо осваивать профессии, становиться профессионалом в тех или иных отраслях. Сегодня много отраслей, где не хватает специалистов, в науку мало кто идет. Поэтому молодежи нужно идти в такие отрасли и становится в них лучшими.

Во-вторых, я считаю, что в нашей стране создано очень много возможностей, где молодые люди могут себя проявить и повлиять на решение актуальных проблем. Например, многие молодые люди, в том числе и я, получили трамплин, попав в Президентский молодежный кадровый резерв, и сейчас применяют свои знания и навыки во благо общества. Поэтому очень важно использовать возможности, которые нам предоставляются.

- «Мы то, что мы читаем». Какие три книги Вы рекомендуете прочитать молодежи?

- Хочу поделиться с читателями теми книгами, которые оставили особое впечатление. «Кровь и пот» Абдижамила Нурпеисова, «Свет и тень» Касым-Жомарта Токаева и «Коллапс: почему одни общества выживают, а другие умирают» Джареда Даймонда.

- Спасибо за беседу!