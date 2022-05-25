Решена проблема импорта семян зерновых из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерству сельского хозяйства удалось решить проблему экспорта семян зерновых из России. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как ранее неоднократно сообщали СМИ, возникла проблема с поставками зерновых из России. Причиной этого стал запрет российской стороны на экспорт культур», - сказал Абулхаир Тамабек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, эти семена необходимы стране для обновления или замены сорта. Поэтому вопрос поднимался на уровне заместителей премьер-министров. В результате Правительство РФ приняло решение снять запрет на вывоз семян.

«Это позволило дополнительно получить более 14 тыс. тонн семян зерновых культур и передать казахстанским аграриям контрактные партии, а также усилить сортовой потенциал», - сказал Абулхаир Тамабек.

Согласно приведенным данным, на поддержку семеноводства в текущем году в местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд тенге.

«По данным областных акиматов, в текущем году планируется поставить порядка 670,2 тыс. тонн удобрений, что на 43,7 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день заключен контракт на поставку удобрений в объеме 408,6 тыс. тонн. Практически во всех регионах начата отгрузка минеральных удобрений, аграриям отгружено порядка 308,1 тыс. тонн удобрений. Сформированы запасы на складах, в том числе импортных удобрений», - заключил вице-министр.