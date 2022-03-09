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    14:05, 09 Март 2022 | GMT +6

    Решающий матч «Металлург» - «Барыс» в плей-офф КХЛ покажут в прямом эфире

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 9 марта, в Магнитогорске состоится пятый матч серии между «Металлургом» и «Барысом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Металлург» — «Барыс» начнется в 20:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Напомним, «Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. «Барыс» стартовал с выездной победы — 3:2, однако во втором домашнем матче «Магнитка» учинила казахстанцам разгром — 6:2. Затем серия переехала в Нур-Султан, где «Барыс» потерпел два поражения подряд, в каждом матче пропустив по пять шайб — 3:5 и 2:5.


    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
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