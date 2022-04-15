Решать вопросы только правовыми способами рекомендует Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев поделился мнением касательно растущего числа протестов граждан, несогласных с ходом расследования дела или решением суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы работаем со всеми этими группами. Генеральная прокуратура, Верховный суд, председатели коллегии суда осуществляли личный прием каждого заявителя, по каждой жалобе мы стараемся найти правовые механизмы, чтобы решить эти проблемы. Но уголовный и гражданский процессы предусматривают то, что какая-то сторона обязательно будет недовольна», - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в СЦК.

Тем не менее, он порекомендовал недовольным гражданам действовать в рамках закона.

«Свое несогласие протестные группы иногда выражают в акциях протеста, нарушая общественный порядок. Думаю, это с их стороны не совсем правильно – надо добиваться решения своих вопросов только правовыми способами. Есть право обращения в областную прокуратуру, в генеральную прокуратуру, есть право ходатайствовать в апелляционную и в кассационную инстанции», - отметил заместитель генпрокурора.

«Поэтому, я думаю, что граждане должны действовать в рамках правого поля. По поступившим обращениям мы уже истребовали дела, мы очень внимательно их рассматриваем и продолжим работу над разрешением их вопросов», - добавил А. Чиндалиев.