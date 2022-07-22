22 Июля 2022 12:20

Решать проблемы города, а не заниматься имиджевыми проектами будут в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О необходимости кардинального решения накопившихся в областном центре инфраструктурных проблем и жалобах горожан на дороги и ЖКХ сообщил на прошедшей в Таразе встрече с журналистами аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе сложилось достаточно много проблемных вопросов, - заметил глава региона. - В этом контексте можно понять недовольство жителей, постоянно обращающихся с жалобами. Сейчас нам лучше отдать приоритет плановому решению накопившихся проблем, а не имиджевым проектам, направленным на улучшение городского ландшафта. В связи с этим, работаем над планом развития города и принимаем соответствующие меры».

Вместо имиджевых проектов деньги будут направлены на решение накопившихся проблем Тараза, подчеркнул Нуржан Нуржигитов и обозначил ряд проблем и пути их решения.

«Очистка сточных вод, считающаяся одной из самых актуальных экологических проблем города, не решается уже много лет. Для кардинального решения этой проблемы необходимо строительство канализационного очистного сооружения. Сегодня ведется работа с инвесторами»,- сообщил спикер.

Требует восстановления ирригационная система областного центра.

«В настоящее время большая часть ирригационных систем на территории города вышла из строя. В этом году начаты работы по механической очистке шести основных каналов. В течение трех лет запланированы работы по восстановлению и развитию ирригационной системы города», - заметил спикер.

Говоря о ремонте дорог, глава региона сообщил, что в городе 1 388 магистралей, из них 830 асфальтированных, что составляет 60%, и 558 гравийных – это 40%.

«То есть, 40 % не асфальтировано. Над этим стоит задуматься. У нас после ремонта одной дороги в следующем году приходится заново ее ремонтировать. Это проявление некачественной работы подрядных организаций», - добавил Нуржан Нуржигитов.

Не снимается с повестки дня и вопрос благоустройства дворов многоэтажных домов. В 2020 году 163 двора благоустроили в рамках Дорожной карты занятости. Однако благоустройство большинства из них осталось на бумаге, многие работы до конца не завершены. В настоящее время компетентные органы проводят расследование в отношении бывшего руководителя соответствующего ведомства, сообщил аким области.

«В этом году запланировано благоустройство ста дворов общей стоимостью 2,5 млрд тенге. Однако бюджетная возможность со стороны акимата города не была учтена. Из-за нехватки средств и некачественной проектно-сметной документации 100 площадок, подлежащих благоустройству, сократили до 23. Учитывая мнение жителей, мы решили во дворах благоустроить парковки, подъездные дороги, тротуары и детские площадки. Эти работы будут завершены до конца года»,- заверил глава региона.



