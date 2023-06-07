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Решать проблемы, а не прятаться за запретами: петицию против неработающих запретов подписали уже 30 тысяч казахстанцев

Редактор:  
Артем Волков
7 Июня 2023, 10:00
Решать проблемы, а не прятаться за запретами: петицию против неработающих запретов подписали уже 30 тысяч казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане настолько обострилась дискуссия вокруг вейпов, что создано сразу две петиции – за запрет вейпов и петиция людей, которые считают запреты неэффективным инструментом, передает МИА «Казинформ».

Петиция за запрет вейпов появилась раньше, но она собрала только 19 тысяч голосов. А петиция против неработающих запретов, запущенная журналистом и основателем сообщества Tastau.qaz Татьяной Фоминовой, собрала уже более 30 тысяч подписей.

«Это лишний раз доказывает, что граждане Казахстана устали от того, что государство просто запрещает что-то, вместо того, чтобы разобраться и продумать регулирование продукции, которая изначально была разработана и предназначается взрослым курильщикам», - отметила Татьяна Фоминова.

Сейчас в Казахстане рассматривается проект закона «Об общественном контроле», согласно которому кабинет министров будет обязан обсудить петицию, если она набрала минимум 50 тысяч голосов за. Петиция Татьяны Фоминовой всё ближе к этой цифре, возможно, именно она станет первым гражданским запросом, рассмотренным на самом высоком уровне.

«Опыт нашей страны доказывает, что запреты не решают проблему, а лишь усугубляют ее. Ранее в Казахстане уже запретили курение кальянов, но мы сейчас прекрасно видим, этот запрет не соблюдается. Зато он увеличил теневую экономику и коррупцию», - пишет в петиции, составленной на имя президента Татьяна Фоминова.

По мнению Татьяны Фоминовой, нужно не запрещать, а встать на путь разумного регулирования, чтобы продукция не попадала к тем, кому она не предназначена.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров высказался за регулирование категории вейпов: «[Запрет] это не панацея. Нужно отработать и какие-то регулирующие меры. Просто так запретить – неправильно».

Инициатор полного запрета вейпов - Минздрав РК. По мнению главы Ассоциации «КазАлкоТабак» Амиржана Калиева, министерство мало что сделало чтобы соблюдался уже существующий запрет на продажу вейпов несовершеннолетних, который предусмотрен в статье 110 Кодекса о здоровье. Также есть норма и о том, что табачные изделия, опять же включая электронные, не должны продаваться у кассы и находиться в открытой выкладке, но эта норма нарушается в отношении вейпов.

«Минздрав изначально не проводил анализа регуляторного воздействия при запрете, скажем, кальянов и снюсов, то есть принимался запрет ради запрета, который не работает. Аналогичная ситуация и с вейпами. Минздрав, как госорган, не инициировал проверок торговых точек, продающих вейпы несовершеннолетним. Хотя мы, как ассоциация считаем, что нужно ужесточать контроль над соблюдением уже существующих норм, а не принимать запрет, который загонит вейпы в тень, как это уже произошло с кальянами, которые в своём нелегальном статусе получили ещё большее распространение, чем в легальном», - говорит Амиржан Калиев.

Что касается петиции против неработающих запретов, то Амиржан Калиев отмечает – она быстро набирает подписи, так как подавляющее большинство пользователей вейпов – это совершеннолетние курильщики, которые хотят снижать вред для своего здоровья, перейдя от вредных сигарет к менее вредными альтернативам, и они готовы отстаивать свои права.

«Введя запрет на вейпы мы хотим лишить права выбора для взрослых курильщиков, хотя на 99% потребителями вейпов являются именно они. И этим я объясняю высокую поддержку Петиции против неработающих запретов Татьяны Фоминовой. Что касается несовершеннолетних, то, безусловно, нужно оградить их от вейпов», - считает Калиев.

Нужно учитывать общее таможенное пространство с Россией, а где недавно также рассматривали вопрос запрета вейпов. Взвесив все за и против там пошли по пути ужесточения регулирования и ввели возрастные ограничения на продажу вейпов лицам младше 21 года.

В Великобритании вейпы рассматривают, как менее вредную альтернативу сигаретам и поддерживают их на государственном уровне. При этом власти планируют на законодательном уровне запретить продажу вейпов среди несовершеннолетних.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил: «Это продукты, которые не предназначены для взрослых. Они нацелены на то, чтобы понравиться детям. Для этого производители используют специальные ароматизаторы и вкусовые добавки. Сейчас мы проводим опрос среди населения. Это один из шагов, которые мы предпринимаем, чтобы сократить обороты вейпов среди детей».

В Великобритании исходят из того, что вейпы для взрослых нуждаются в поддержке, но продажу вейпов несовершеннолетним допускать нельзя. По мнению Татьяны Фоминовой, этот механизм в Казахстане давно уже проработан на сигаретах и нужно просто использовать его и в отношении вейпов, а не принимать вместо этого ещё один неэффективный запрет.


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