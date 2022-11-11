Решать проблемные вопросы костанайского бизнеса будет новая рабочая группа

КОСТАНАЙ. КАЗИИНФОРМ — В рамках меморандума о сотрудничестве директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев и руководитель департамента экономических расследований Аскар Абенов подписали приказ о создании рабочей группы по рассмотрению обращений субъектов предпринимательства и проблемных вопросов бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С участием департамента экономических расследований по Костанайской области были решены вопросы по «серому импорту» зерна. После снятия ограничений из России хлынул поток зерна нового урожая, который резко снизил цену на зерно. К нам массово начали обращаться сельхозтоваропроизводители. Мы собрались на нашей площадке и выработали общее решение производителей зерна и мукомолов и совместно с акиматом области и контролирующими органами и наладили контроль пересечении границы российского зерна. На сегодня ведется фиксация веса зерна из России и контролируется уплата налогов, тем самым цена выровнялась и сохранилась добросовестная конкуренция», - сказал директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

Еще один вопрос - это субсидирование в АПК, который выносится на широкое обсуждение для выработки консолидированного мнения и формирования предложений в МСХ РК.

Совместной работой удалось сдвинуть с «мертвой точки» и проблему, которая сложилась в сфере железнодорожных перевозок.

«Системные проблемы в этой отрасли еще требуют кардинальных совместных решений, но начало уже есть. Уверен, что комплексная работа в этом направлении позволит снять пласт злободневных вопросов для бизнеса», - отметил руководитель департамента экономических расследований Аскар Абенов.

Подписанный приказ о создании рабочей группы, как уверены представители обоих сторон, это важный шаг в обеспечении защиты прав предпринимателей.