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Репортаж о заседании Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Нурсултана Назарбаева покажут по ТВ

4 Июня 2020 18:05
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Репортаж о заседании Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Нурсултана Назарбаева покажут по ТВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в эфире республиканских телеканалов будет показан специальный репортаж, посвященный заседанию Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которое состоялось посредством видеоконференцсвязи.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

Айдос Укибай опубликовал фрагмент специального репортажа о заседании Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына», который выйдет в эфире телеканалов сегодня в 21:40.

Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.



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Ключевые слова: Видео, Первый Президент - Елбасы,
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