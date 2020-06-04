Репортаж о заседании Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Нурсултана Назарбаева покажут по ТВ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в эфире республиканских телеканалов будет показан специальный репортаж, посвященный заседанию Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которое состоялось посредством видеоконференцсвязи.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».
Айдос Укибай опубликовал фрагмент специального репортажа о заседании Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына», который выйдет в эфире телеканалов сегодня в 21:40.
— inform.kz inform.kz
Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.
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