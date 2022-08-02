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Репетиция воздушного прохода авиации состоится в Актау
2 Августа 2022 18:30

Репетиция воздушного прохода авиации состоится в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау 3 августа в 08:00 часов утра состоится репетиция воздушного прохода авиации, посвященная 100-летию со дня рождения легендарного летчика Талгата Бигельдинова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Во время репетиции предполагается проход вертолетов и истребителей армейской и фронтовой авиации Сил Воздушной обороны Республики Казахстан.

Жителей города просят во время учебного прохода авиации сохранять спокойствие.

В Актау 5 августа 2022 года состоится воздушный парад, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича.





Фото: www.lada.kz


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