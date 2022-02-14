Репетиционную студию открыли для уличных музыкантов в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Поддержку талантливой павлодарской молодежи оказал областной центр народного творчества «Шанырак» управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщила заместитель руководителя областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности «Шаңырак» Замира Султанова, студия «ÄUEN» разместилась по адресу Торайгырова, 48. В студии есть вся необходимая музыкальная аппаратура, инструменты, профессиональная видеокамера.

«Нераскрытых талантов у нас очень много, любители могут прийти в студию и заниматься музыкой. Выступление можем записать на видео и разместить на нашем Youtube-канале. Каждый желающий имеет уникальную возможность продемонстрировать свои таланты», - добавила собеседница.

В качестве примера Замира Султанова привела медсестру 4-й поликлиники, которая играет на гитаре, и вместе с певцом ЦНТ «Шаңырақ» они составили дуэт. В целом, центр народного творчества всегда старается оказывать всестороннюю поддержку певцам национальных и традиционных направлений.



