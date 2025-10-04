Рэпер P. Diddy получил четыре года и два месяца тюрьмы

Ранее суд присяжных признал Комбса виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию (максимальное наказание по каждому эпизоду — 10 лет лишения свободы).

При этом присяжные оправдали рэппера по обвинению в рэкете и двух эпизодах насильственного перемещения с целью сексуальной эксплуатации.

Обвинение просило приговорить Комбса к 11 годам тюрьмы.

Хип-хоп-магнат был арестован в сентябре 2024 года в вестибюле отеля на Манхэттене, он столкнулся с потоком обвинений со стороны женщин в сексуальном насилии.

14 октября 2025 года против американского рэпера и продюсера были поданы новые иски с обвинениями в сексуальном насилии и домогательствах. Всего было подано шесть исков двумя женщинами и четырьмя мужчинами. В них описываются события, происходившие в период с 1995 по 2021 год.

Шон Комбс, известный как Пафф Дэдди, был в центре хип-хоп-баттлов Восточного и Западного побережья 1990-х годов как партнер и продюсер Notorious BIG, который был застрелен в 1997 году.

Будучи основателем «Bad Boy Records», Шон Комбс стал одним из самых влиятельных хип-хоп-продюсеров и руководителей последних трех десятилетий. Он работал со многими первоклассными артистами, включая Мэри Джей Блайдж, Ашера, Лил Ким, Фейт Эванс и 112.