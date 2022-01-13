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Репатриационные рейсы были отправлены за казахстанцами

13 Января 2022 14:20
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Репатриационные рейсы были отправлены за казахстанцами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайное положение в Казахстане сказалось на распространении деятельности группы компаний «Эйр Астана». В период с 5 по 12 января было отменено 178 международных рейсов и 621 внутренних авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

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«С 7 января восстановлено авиасообщение из Нур-Султана и других городов Казахстана, с 13 января начато восстановление рейсов из Алматы.

Всего по группе за период с 7 по 12 января выполнено 178 международных и 343 внутренних рейсов.

7 588 пассажиров вернулись в Казахстан и смогли вылететь на восстановленных международных регулярных рейсах в Стамбул, Анталию, Дубай, Шарджу, Киев, Москву, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Франкфурт, Ташкент, Кутаиси, включая репатриационные (перегоночные) рейсы из Мальдив, Пхукета, Коломбо, Анталии, Тбилиси, Баку и Гоа», - говорится в сообщении авиакомпании.

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#Транспорт   #Авиация   #ЧП-2022  
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