Репатриационные рейсы были отправлены за казахстанцами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайное положение в Казахстане сказалось на распространении деятельности группы компаний «Эйр Астана». В период с 5 по 12 января было отменено 178 международных рейсов и 621 внутренних авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал авиакомпании.

«С 7 января восстановлено авиасообщение из Нур-Султана и других городов Казахстана, с 13 января начато восстановление рейсов из Алматы.

Всего по группе за период с 7 по 12 января выполнено 178 международных и 343 внутренних рейсов.

7 588 пассажиров вернулись в Казахстан и смогли вылететь на восстановленных международных регулярных рейсах в Стамбул, Анталию, Дубай, Шарджу, Киев, Москву, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Франкфурт, Ташкент, Кутаиси, включая репатриационные (перегоночные) рейсы из Мальдив, Пхукета, Коломбо, Анталии, Тбилиси, Баку и Гоа», - говорится в сообщении авиакомпании.