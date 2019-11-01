Реорганизация проходит в вузе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева идет процесс реорганизации в некоммерческое общество «СКУ имени М. Козыбаева» со стопроцентным участием государства в уставном капитале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы вуза, при переходе на новую форму собственности право владения и пользования государственными пакетами акций созданных обществ перейдет Министерству образования и науки.

«Учредителем НАО будет Правитель­ство РК в лице Комитета госимущества и приватизации Минфина, а единственным акционером – МОН РК. С переходом в НАО у университетов появится больше свободы в управлении образовательными программами, имуществом и финансовыми активами, прибыль будет направляться только на развитие университета и укрепление материально-технической базы. Постановление Правительства РК № 752 «О некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования и науки Республики Казахстан» коснулось не только нашего вуза, но еще 27 государственных университетов Казахстана», - проинформировали в пресс-службе.

В вузе добавили, что после реорганизации будут активно внедряться принципы корпоративного управления. Будет создан Совет директоров. Часть вопросов, которые были в компетенции ректора и проректоров, перейдут к Совету директоров и правлению. В том числе утверждение структуры университета, штатного расписания, размера заработной платы. Вуз сможет создать эндаумент-фонд, открывать стартап-компании и реализовывать предпринимательские инициативы обучающихся и преподавателей, филиалы в иностранных государствах.

В университете заверили, что реорганизация была запланирована. Переход будет носить поэтапный характер и никаким образом не скажется на качестве образовательных услуг.

«В будущем это даже расширит возможности и усилит потенциал университета в области подготовки кадров, реализации непрерывного образования, активизирует роль вуза в решении актуальных проблем нашего региона. Обо всех этапах реорганизации университета будем сообщать на официальном сайте вуза», - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно покинул пост ректор вуза Серик Омирбаев. Должность пока остается вакантной.