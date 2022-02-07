+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рентген-аппараты задержали на таможенном посту в Алматинской области

7 Февраля 2022 11:49
Поделиться:
Рентген-аппараты задержали на таможенном посту в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 19 и 21 января 2022 года сотрудниками таможенного поста «Темиржол» составлен протокол задержания товара - рентгеновского оборудования, общим весом 10949 кг в сумме 596 685 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Новости по теме
В Алматинской области наблюдается спад заболеваемости коронавирусом
Семь человек погибли при пожаре с начала года в Алматинской области Как в Алматинской области предотвращают случаи отравления угарным газом Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие

Причина задержания связана с отсутствием разрешительных документов на ввоз в виде лицензии или заключения уполномоченного органа (постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года №104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю»).

Кроме того, на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 «О мерах нетарифного регулирования» на товар «Металлическая рогатка» сотрудниками таможенного поста «Темиржол»на участников ВЭД 9 и 12 января 2022 года составлен протокол задержания товаров и документов, общим весом 1446 кг в сумме 4974 долларов США.

18 января 2022 года на основании акта таможенного досмотра сотрудниками таможенного поста «Темиржол» задержаны товары грузополучателя «G» по причине несоответствия количества мест и веса в товаросопроводительных документах фактически заявленному количеству грузовых мест и весу товара. Также, в ходе таможенного досмотра при фактическом пересчете мест и взвешиваний товаров были выявлены товары, не заявленные в транзитной декларации и в товаросопроводительных документах.

Задержанные товары переданы на ответственное хранение АО «КТЖ-Грузовые перевозки» на станции Достык.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Минфин РК  
Поделиться:
Новости по теме
В Алматинской области наблюдается спад заболеваемости коронавирусом
Семь человек погибли при пожаре с начала года в Алматинской области
Как в Алматинской области предотвращают случаи отравления угарным газом
Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
Популярное
1 Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
2 Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
3 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
4 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
5 Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
6 Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Читайте также
Семь человек погибли при пожаре с начала года в Алматинской области
Каким будет законопроект о банкротстве в Казахстане – концепция
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив