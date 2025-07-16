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    18:13, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Реновацию 15 областных детских больниц проводят в Казахстане

    В Казахстане проводится реновация 15 областных детских больниц. Утверждены 18 региональных мастер-планов по реновации многопрофильных больниц и 17 мастер-планов по обновлению областных перинатальных центров. Об этом передает агентство Kazinform. 

    больница
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По информации Министерства здравоохранения РК,  запланировано открытие центров компетенций, телемедицины, симулляционных центров, центров продвинутого менеджмента и развития медицинских технологий. Эти подходы позволят областным больницам и перинатальным центрам осуществлять консультативную, диагностическую помощь посредством телемедицины, развивать дистанционное консультирование с участием республиканских и международных экспертов, внедрять новые технологии, координировать маршрут сложных пациентов в регионе.

    На республиканском уровне координация организационно-методической и практической помощи областных больниц и перинатальных центров будет осуществляться научными центрами и институтами. Эти меры направлены на внедрение современных медицинских технологий и улучшение оказания медицинской помощи в регионах.

    — По стране функционируют 36 таких взрослых и детских больниц с коечным фондом 15 550 мест. Однако только 20% из них ориентированы на лечение наиболее востребованных терапевтических нозологий, напрямую влияющих на инвалидизацию населения, утрату трудоспособности и снижение качества жизни. Важной частью реновации станет модернизация парка медицинского оборудования, которую планируется провести в рамках технологического обновления в 2026–2028 гг. Это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, в том числе для беременных женщин в регионах, обеспечит снижение уровня смертности, рост средней продолжительности жизни, — отметили в Минздраве.

    Также это повлияет на повышение профессиональных компетенций медработников, в том числе через активное внедрение симуляционного обучения.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Регионы Минздрав РК
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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