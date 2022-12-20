Реновация ждет 237 домов в Атырау

20 Декабря 2022, 16:45

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Реновация ждет жителей 237 старых домов в Атырау. Об этом сообщил аким города Атырау Мейрим Калауи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Ветхий, старый жилищный фонд города Атырау является серьезной социальной проблемой. Всего в городе 237 старых домов на 3 674 квартиры подлежат реновации. Старые дома расположены на улицах М. Баймуханова, М. Ауэзова, С. Датова и на проспекте Азаттык. Более 70% этих домов сегодня не соответствуют санитарным нормам и правилам»,- сказал Мейрим Калауи.

За последние десять лет в рамках программы модернизации города Атырау на 2011-2020 годы проведен капитальный ремонт 149 домов общей площадью 610 787,3 кв. м.

«В рамках программы сноса ветхих домов на территории города Атырау на 2012-2021 годы снесено 37 домов общей площадью 34 069 квадратных метров, 1 356 семей переселены в новые квартиры общей площадью 39 700 квадратных метров. По этой информации видно, что данные программы не дали должных результатов, в соответствии с чем решили реализовать программу реновации. Реновация жилья – процесс замены зданий, отслуживших свой срок, на новые, с учетом современных требований», – сказал М. Калауи.

Также, по словам акима города, за счет средств республиканского бюджета по плану термомодернизации в текущем году запланирован капитальный ремонт 27 многоэтажных жилых домов, которые прошли государственную экспертизу. На сегодняшний день капитальный ремонт 15 из 27 многоэтажных жилых домов полностью завершен, остальные, как планируется, будут завершены до конца года.

