«Ренн» не выигрывал в гостях в этом сезоне - превью к матчу «Астаны» в Лиге Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - СИА «SPORTINFORM» предлагает превью матча второго тура группового этапа Лиги Европы «Астана» - «Ренн».

ТЕКУЩАЯ ФОРМА



В последних матчах чемпион Казахстана вернул свою стабильность. Последние месяцы были нелегкими для «Астаны». Влиял на это не только беспощадный календарь игр, но и прочие факторы: затянувшаяся адаптация игроков, отъезд главного тренера Романа Григорчука домой по семейным причинам. В настоящий момент «Астана» имеет трехматчевую победную серию в рамках чемпионата Казахстана, семиочковый отрыв от «Кайрата» в таблице, а также увезенную из Киева боевую ничью с местным «Динамо».

Последние пять матчей «Астаны»:



16.09.2018 «Астана» 0:0 «Кайсар» (КПЛ);

20.09.2018 «Динамо Киев» 2:2 «Астана» (ЛЕ);

23.09.2018 «Акжайык» 1:2 «Астана» (КПЛ);

26.09.2018 «Атырау» 0:1 «Астана» (КПЛ);

30.09.2018 «Астана» 3:0 «Жетысу» (КПЛ).

В восьми стартовых матчах французской Лиги 1 «Ренн» победил лишь два раза. Довольно слабые показатели для команды, которая в прошлом сезоне финишировала на пятом месте в таблице. Но время исправить ситуацию у подопечных Сабри Лямуши еще есть. В этом нас поддержит и коллектив из Монако, который, к слову, начал новую кампанию еще хуже «Ренна». Единственную победу в пяти последних встречах «Ренн» одержал как раз-таки в первом туре групповой стадии Лиги Европы, на последних минутах вырвав победу в противостоянии с чешским клубом «Яблонец». Возможно, что чувство того, что команда - единоличный лидер группы, сыграет на руку французскому коллективу в матче с «Астаной».

Последние пять матчей «Ренна»:



14.09.2018 «Ницца» 2:1 «Ренн» (Лига 1);

20.09.2018 «Ренн» 2:1 «Яблонец» (ЛЕ);

23.09.2018 «Ренн» 1:3 «ПСЖ» (Лига 1);

26.09.2018 «Амьен» 2:1 «Ренн» (Лига 1);

30.09.2018 «Ренн» 1:1 «Тулуза» (Лига 1).



СТАТИСТИКА ТЕКУЩЕЙ ЕВРОКУБКОВОЙ КАМПАНИИ

«Астана» начала сезон с первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Пройдя «Сутьеску» и «Мидтьюлланд», «Астана» была выбита из престижнейшего турнира Старого Света усилиями загребского «Динамо». В раунде плей-офф отбора Лиги Европы казахстанский клуб с трудом одолел кипрский АПОЭЛ. Что же касается группового этапа, то сине-желтые впервые в своей истории начали его не с поражения. В 2015 году «Астана» играла в Лиге Чемпионов, а в первом туре уступила «Бенфике» - 0:2. В 2016 году неудачный старт был взят и в Лиге Европы, когда столичные уступили на выезде АПОЭЛу - 1:2. В прошлом году клуб уступил в Испании «Вильярреалу» - 1:3. И вот, наконец, только в этом году «Астане» удалось начать свой путь в групповом этапе с заработанными очками - 2:2 в Киеве против «Динамо».



Матчей: 9;

Побед: 4 (44%);

Поражений: 3 (33%);

Ничьих: 2 (22%);

Забито: 8;

Пропущено: 7;

Разница голов: +1.

«Ренн», как мы уже отмечали, в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Франции. Это дало им право начать свой еврокубковый путь сразу с группового этапа Лиги Европы. В первом туре «Ренн» принимал «Яблонец», но оказался не столь гостеприимным хозяином своего дома - победа со счетом 2:1.



Матчей: 1;

Побед: 1 (100%);

Поражений: 0 (0%);

Ничьих: 0 (0%);

Забито: 2;

Пропущено: 1;

Разница голов: +1.

Серии:



· «Астана» выигрывает три матча кряду;

· «Астана» не знает поражений на протяжении семи матчей подряд;

· «Астана» не проигрывает дома на протяжении четырех матчей;

· «Астана» забивала в каждом из последних четырех матчей;

· «Астана» не пропускает два матча подряд;

· «Астана» не пропускает в родных стенах четыре матча подряд.

Последний клуб, огорчивший сине-желтых у них же дома - «Динамо Загреб»;



· «Ренн» не может выиграть три матча кряду;

· «Ренн» не смог выиграть ни одну гостевую игру в этом сезоне из четырех;

· «Ренн» пропускает в пяти матчах подряд;

· «Ренн» забил во всех девяти матчах текущего сезона;

· «Ренн» пропускает минимум по два гола в каждом гостевом матче этого сезона.

ПРОПУСТЯТ МАТЧ



В составе «Астаны» травмированных и дисквалифицированных нет. Что же касается «Ренна», то сразу ряд игроков по непонятным причинам пропустят предстоящую игру. Среди тех, кого хотелось бы выделить, отметим защитника Мексера, а также игроков из линии атаки - Хатема Бен Арфа и Исмаилу Сарра. В этом сезоне Мексер, имеющий на своем счету более 40 матчей за сборную Мозамбика, провел девять матчей за «Ренн» во всех турнирах. Экс-игрок «Лиона», «Марселя», «Ньюкасла», «ПСЖ» и национальной сборной Франции Бен Арфа провел четыре матча за «Ренн» в новом сезоне, отличившись голом в ворота клуба «Яблонец». 20-летний Исмаила Сарр, выступающий в составе сборной Сенегала, провел девять матчей во всех турнирах за французский клуб, отличившись тремя голами и одним ассистом.

СВЯЗЬ МЕЖДУ КОМАНДАМИ



Бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике ранее выступал в составе «Ренна». Было это с 2014 по 2016 годы. В Лиге 1 за «Ренн» Энрике провел 69 матчей, отличившись пятью голами. В «Астану» Энрике перешел в июле текущего года. Педро Энрике уже отличился за «Астану» важными голевыми действиями. К примеру, именно он реализовал пенальти в ответном матче против АПОЭЛа - 1:0 (пен 2:1). В той же встрече Энрике реализовал и послематчевый одиннадцатиметровый. В рамках первого тура группового этапа именно Энрике выполнил выверенную передачу на голову Романа Муртазаева в компенсированное время матча.



Напомним, что ранее мы изучили ценовую политику билетов на матч «Астана» - «Ренн» и пришли к важному выводу.

Матч «Астана» - «Ренн» состоится 4 октября. Начало запланировано на 20:50, а транслировать матч будет телеканал «QazSport».

Фото: www.fcastana.kz